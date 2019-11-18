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زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية: أنا حر في بلد حر، عقدك الايديولوجية لا تهمني ورفعي لشعار رابعة أو خامسة أمر لا يعنيك

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - هاجمت الاثنين 18 نوفمبر الصحفية بالقناة الوطنية الهام الكتاني النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي على خلفية رفع نواب الائتلاف لشعار رابعة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان واعادة رفعه من طرف الهاشمي في بلاتو القناة الوطنية.

وخاطبت الكتاني زياد الهاشمي قائلة "أنا مسؤولة عن هذا البلاتو ولا ترفع هذا الشعار في مؤسسة التلفزة".


ورد الهاشمي على صحفية القناة الوطنية "أنا حر في بلد حر وفي مؤسسة وطنية ملك للشعب التونسي، ان كان لك عقدك الايديولوجية فهذا أمر لا يعنيني لكن رفعي لشعار رابعة أو خامسة أمر لا يعنيك".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192915

Ridha_E  (France)  |Lundi 18 Novembre 2019 à 22h 49m |           
C'est de la faute des journalistes d'inviter ces énergumènes qui ne pensent qu'au buzz et à rien d'autre.
Ils provoquent tout le monde, cherchent le rentre-dedans à tout prix pour faire oublier leurs manquements quant aux promesses faites et qu'ils ne peuvent pas tenir vu leur petite position.
J'attends l'accomplissement de leurs promesses : l'expulsion de l'ambassadeur de France, le visa imposé aux Européens de l'espace Schengen, et toutes les autres conneries avec lesquelles ils avaient trompé tous les désoeuvrés, candidats à l'immigration, qui ont voté pour cette clique en masse.
Le retour de bâton risque d'être douloureux pour ces grandes gueules.



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