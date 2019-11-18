زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية: أنا حر في بلد حر، عقدك الايديولوجية لا تهمني ورفعي لشعار رابعة أو خامسة أمر لا يعنيك

Lundi 18 Novembre 2019



باب نات

- هاجمت الاثنين 18 نوفمبر الصحفية بالقناة الوطنية الهام الكتاني النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي على خلفية رفع نواب الائتلاف لشعار رابعة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان واعادة رفعه من طرف الهاشمي في بلاتو القناة الوطنية.وخاطبت الكتاني زياد الهاشمي قائلة "أنا مسؤولة عن هذا البلاتو ولا ترفع هذا الشعار في مؤسسة التلفزة".ورد الهاشمي على صحفية القناة الوطنية "أنا حر في بلد حر وفي مؤسسة وطنية ملك للشعب التونسي، ان كان لك عقدك الايديولوجية فهذا أمر لا يعنيني لكن رفعي لشعار رابعة أو خامسة أمر لا يعنيك".