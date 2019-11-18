الدّائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الإنتقالية بتونس تنظر في قضية ضحايا انتهاكات من 86 الى 2005

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - نظرت صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 الدّائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الإنتقالية بتونس في القضية عدد 30 المعروفة بضحايا انتهاكات من 86 الى 2005 والتى تعرض لها اعضاء ونشطاء بحركة الاتجاه الاسلامي النهضة حاليا من بينهم محرزيه بالعابد وصبيحه الحمراوي وهاديه العريضي وفضيله النفزي وطاهر الكلاعي وعبد الستار عبد اللي وزهير الشايبي وروضه القابسي ومليكة الطبوبي وبشير الخلفي والحسين الغضبان ورمزي الخلفي والصادق الطويل ومحمد قلوي وعبد الكريم المثلوثي وفاطمه الطرابلسي والناصر الفطانسي ومحمد المعيز وبوجمعة الحسناوي وجيلالي طرابلسي وذهبيه طرابلسي في حين تبين ان محجوبة الروادي قد وافتها المنية وتوفيت منذ فترة ...
وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر سوى اطار امني يدعى محمد ناصر ومتهم ثاني يدعى مصطفى بدر الدين في حين تخلف 95 متهم من بينهم علي السىرياطي وعز الدين جنيح مدير امن الدولة الاسبق وعبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق ومحمد علي القنزوعي ....
محامو القائمين بالحق الشخصي..
وقد طلب محامو المتضررين التاخير كما طلب محامو المتهمين التاخير ايضا لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها.
وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر سوى اطار امني يدعى محمد ناصر ومتهم ثاني يدعى مصطفى بدر الدين في حين تخلف 95 متهم من بينهم علي السىرياطي وعز الدين جنيح مدير امن الدولة الاسبق وعبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق ومحمد علي القنزوعي ....
محامو القائمين بالحق الشخصي..
وقد طلب محامو المتضررين التاخير كما طلب محامو المتهمين التاخير ايضا لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها.
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