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المغزاوي يهاجم البحيري : كذبك يثير الاشمئزاز...من شب على شيء شاب عليه

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
باب نات - هاجم السبت 16 نوفمبر، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري واتهمه بالكذب والادعاء بالباطل على خلفية تصريحاته في قناة الزيتونة بأن "حركة الشعب والتيار مشاو في ثنية عبير موسي وسميرة الشواشي قالت جاو لداري يحبو عالتحالف".

ونشر المغزاوي تدوينة في صفحته على الفايسبوك بعنوان ان لم تستح فقل ما شئت واعتبر أن تصريحات البحيري مثيرة للاشمئزاز وخاطبه قائلا "سي البحيري من شب على شيء شاب عليه".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192821

Karimyousef  (France)  |Dimanche 17 Novembre 2019 à 10h 27m |           
Pourquoi les nationalistes arabes n'ont jamais été inquiétés sous la dictature de Ben Ali.ils étaient bien libres et on ne leur a connu aucun mouvement de contestation de la dictature.c'est bizarre tout cela.

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 17 Novembre 2019 à 10h 09m |           
حالتك مزرية يا مغزاوي ومشكلتك انك لن تصدق احدا وهدا نوع من الدفاع على النفس بما انك اردت ان تلعلب ورقة فخسرت وسوف تلاحقك الخسارة وراء الخسارة والشعب عرف طينتكم



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