المغزاوي يهاجم البحيري : كذبك يثير الاشمئزاز...من شب على شيء شاب عليه

Dimanche 17 Novembre 2019
باب نات - هاجم السبت 16 نوفمبر، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري واتهمه بالكذب والادعاء بالباطل على خلفية تصريحاته في قناة الزيتونة بأن "حركة الشعب والتيار مشاو في ثنية عبير موسي وسميرة الشواشي قالت جاو لداري يحبو عالتحالف".
ونشر المغزاوي تدوينة في صفحته على الفايسبوك بعنوان ان لم تستح فقل ما شئت واعتبر أن تصريحات البحيري مثيرة للاشمئزاز وخاطبه قائلا "سي البحيري من شب على شيء شاب عليه".
ونشر المغزاوي تدوينة في صفحته على الفايسبوك بعنوان ان لم تستح فقل ما شئت واعتبر أن تصريحات البحيري مثيرة للاشمئزاز وخاطبه قائلا "سي البحيري من شب على شيء شاب عليه".
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