بلا قناع يكشف ''عصابة مصنع اسمنت بنزرت'' التي تغنم قرابة مليار شهريا من التلاعب بالأسعار رغم علم وزير الصناعة

Samedi 16 Novembre 2019



باب نات

- كشف أول أمس برنامج بلا قناع على قناة أم تونيزيا عن "عصابة مصنع اسمنت بنزرت" التي قال الصحفي محمد البوزيدي انها تتمثل في مجموعة وسطاء يتحكمون في المصنع ويسيطرون عليه ويبيعون الاسمنت أمام أبوابه بسعر أقل من سعر المصنع ب15 دينار على الطن الواحد.وأوضح البوزيدي أن المدير العام السابق أعطي امتيازا لكل من تتجاوز حجم شراءاته من الأسمنت شهريا 30 ألف طن بتخفيض قدره 25 دينار على الطن الواحد أي 720 ألف دينار لل30 ألف طن مشيرا الي أن الوسطاء يقومون باحتكار الاسمنت بشرائه وبيعه للمزودين حتى يتمتعون بهذا الامتياز.وقال البوزيدي انه مستعد للمثول أمام النيابة العمومية لتقديم المعطيات والتسجيلات التي تحصل عليها مشيرا الي أنه سبق له أن أعلم وزير الصناعة بهذا التلاعب وقدم له التسجيلات الا انه لم يتخذ أي قرار في الغرض.