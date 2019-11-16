بية الزردي: كلاي بي بي دجي مصيبة على أولادنا هتك لي عرضي بسلاح رخيص

Samedi 16 Novembre 2019



باب نات

- وجهت الإعلامية بية الزردي في مداخلة عبر امواج اذاعة موزاييك هجوما لاذعا ضد فنان الراب كلاي بي بي دجي وذلك على خلفية "الكلاش" الذي اطلقه واستعمل فيها عبارات نابية.وكان الصراع بين بية الزردي وفنان الراب تمحور على الزعيم الحبيب بورقيبة في قناة الحوار التونسي حيث رفض كلاي اعتباره زعيما.وقالت بية الزردي انها سترفع قضية ضد كلاي مشيرة بانه مصيبة على أولادنا هتك لي عرضي بسلاح رخيص وهو الكلام النابي مضيفة " كلاي مصيبة على الناشئة ويجب منعه من التلفزات".وتابعت بية الزردي " ما قام به كلاي نوع من الجبن وماقام به "مش رجولية".وكانklay bbj نشر فيديو كليب Mami Baldi على اليوتوب استعمل فيها عبارات نابية ...