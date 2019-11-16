Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Al Karnek  

بية الزردي: كلاي بي بي دجي مصيبة على أولادنا هتك لي عرضي بسلاح رخيص

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - وجهت الإعلامية بية الزردي في مداخلة عبر امواج اذاعة موزاييك هجوما لاذعا ضد فنان الراب كلاي بي بي دجي وذلك على خلفية "الكلاش" الذي اطلقه واستعمل فيها عبارات نابية.

وكان الصراع بين بية الزردي وفنان الراب تمحور على الزعيم الحبيب بورقيبة في قناة الحوار التونسي حيث رفض كلاي اعتباره زعيما.


وقالت بية الزردي انها سترفع قضية ضد كلاي مشيرة بانه مصيبة على أولادنا هتك لي عرضي بسلاح رخيص وهو الكلام النابي مضيفة " كلاي مصيبة على الناشئة ويجب منعه من التلفزات".
وتابعت بية الزردي " ما قام به كلاي نوع من الجبن وماقام به "مش رجولية".

وكانklay bbj نشر فيديو كليب Mami Baldi على اليوتوب استعمل فيها عبارات نابية ...


  
  
     
  
rtt-4075b00ef675e9a573ad2eab8d5379bc-2019-11-16 14:11:54






0 de 0 commentaires pour l'article 192787



En continu

السبت 16 نوفمبر 2019 | 19 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:12 14:50 12:11 06:58 05:28
21°
 20° % 64 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.16 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
20°-1117°-1018°-1015°-1117°-9
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   800,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573913847|192787 5654|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires