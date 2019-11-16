الحبيب الجملي في أول تصريح له: أنا منفتح على الجميع... الا من اقصى نفسه

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - أكد الجمعة 15 نوفمبر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أنه سيشرع يوم الاثنين على أقصى تقدير في المشاورات لتشكيل حكومته.
وشدد الجملي في تصريح لإذاعة شمس أف أم على استقلاليته مشيرا الي أن تكليفه من طرف حركة النهضة لا يمس من استقلاليته وقال "أنا مستقل وسأبقى كذلك والنهضة كلفتني لكنها لم تعد تترأس الحكومة".
وأضاف الجملي انه منفتح على جميع الأحزاب وعلى رأسها تلك التي تعارض ترأس النهضة الحكومة مجددا تأكيده على أن النهضة لم تعد تترأس الحكومة وأنه سيقود المشاورات مع جميع الأطراف والأحزاب والشخصيات دون استثناء الا التي تقرر اقصاء نفسها.
وكان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أفاد يوم الجمعة، بأن الحكومة القادمة سوف تكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة وأنه سوف يتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية.
وأكد رئيس الحكومة المكلف، في تصريح عقب تسلمه عشية الجمعة من رئيس الجمهورية رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، على أنه سوف يسعى إلى العمل على إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب.
وقال الجملي، إنه يعول في هذا الصدد على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى.
وشدد الجملي في تصريح لإذاعة شمس أف أم على استقلاليته مشيرا الي أن تكليفه من طرف حركة النهضة لا يمس من استقلاليته وقال "أنا مستقل وسأبقى كذلك والنهضة كلفتني لكنها لم تعد تترأس الحكومة".
وأضاف الجملي انه منفتح على جميع الأحزاب وعلى رأسها تلك التي تعارض ترأس النهضة الحكومة مجددا تأكيده على أن النهضة لم تعد تترأس الحكومة وأنه سيقود المشاورات مع جميع الأطراف والأحزاب والشخصيات دون استثناء الا التي تقرر اقصاء نفسها.
وكان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أفاد يوم الجمعة، بأن الحكومة القادمة سوف تكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة وأنه سوف يتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية.
وأكد رئيس الحكومة المكلف، في تصريح عقب تسلمه عشية الجمعة من رئيس الجمهورية رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، على أنه سوف يسعى إلى العمل على إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب.
وقال الجملي، إنه يعول في هذا الصدد على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى.
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