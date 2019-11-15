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مخلوف: أجمل إحساس عندما رأيت الغنوشي الفوق وتحتو عبير موسى ... الله وحده يقدر على ذلك

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - قال النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة حنبعل ان اجمل احساس شعر به في حيانه عندما راى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقعد رئاسة المجلس "الفوق" وتحته من ظلموه في اشارة الى عبير موسى.

وقال سيف الدين مخلوف "عندما رايت ذلك قلت ان الله وحده قادر على صياغة هذا المشهد متابعا " لا احد غيره يستطيع ذلك.
وتابع مخلوف " من نعتونا بالدواعش رايناهم كيف ذلهم الله لكنهم يظلون مصرين على مواقفهم".



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 192750

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 21h 54m |           
Seif a bien décrit ce MIRACLE ...

QUE C'est BEAU !!!!!!!!

Bensa94  (France)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 21h 44m |           
Alors il est où le pétrole, le sel,....

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 21h 40m |           
لو قلت لبورقيبة "فرعون تونس" أن الشيخ الغنوشي سوف يترأس البرلمان يوما لبعث أحدا من جنوده ليقتله كما فعل مع صالح بن يوسف




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