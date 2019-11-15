مخلوف: أجمل إحساس عندما رأيت الغنوشي الفوق وتحتو عبير موسى ... الله وحده يقدر على ذلك

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - قال النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة حنبعل ان اجمل احساس شعر به في حيانه عندما راى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقعد رئاسة المجلس "الفوق" وتحته من ظلموه في اشارة الى عبير موسى.
وقال سيف الدين مخلوف "عندما رايت ذلك قلت ان الله وحده قادر على صياغة هذا المشهد متابعا " لا احد غيره يستطيع ذلك.
وتابع مخلوف " من نعتونا بالدواعش رايناهم كيف ذلهم الله لكنهم يظلون مصرين على مواقفهم".
وقال سيف الدين مخلوف "عندما رايت ذلك قلت ان الله وحده قادر على صياغة هذا المشهد متابعا " لا احد غيره يستطيع ذلك.
وتابع مخلوف " من نعتونا بالدواعش رايناهم كيف ذلهم الله لكنهم يظلون مصرين على مواقفهم".
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