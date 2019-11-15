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رئيس الجمهوريّة يكلّف الشاهد بمهام تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج يوسف الشاهد المكلف بحكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة القادمة من طرف السيد الحبيب الجملي ونيلها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب.

وصرح يوسف الشاهد أن رئيس الجمهورية كلفه بمهام تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.




وأفاد أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تواصل العمل الحكومي لضمان أمن المواطنين وحسن تسيير المرفق العام حتى لا تمسّ فترة تسيير الأعمال بأي شكل من الأشكال بمصالح المواطنين.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192749

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 19h 46m |           
هذا يعني انهاء مهامه رسميا كرئيس حكومة وتكليفه بتصريف الاعمال

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 19h 46m |           
التداول السلمي على السلطة .
رحم الله الشهداء .
بن علي هرب



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