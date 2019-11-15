رئيس الجمهوريّة يكلّف الشاهد بمهام تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج يوسف الشاهد المكلف بحكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة القادمة من طرف السيد الحبيب الجملي ونيلها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب.
وصرح يوسف الشاهد أن رئيس الجمهورية كلفه بمهام تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأفاد أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تواصل العمل الحكومي لضمان أمن المواطنين وحسن تسيير المرفق العام حتى لا تمسّ فترة تسيير الأعمال بأي شكل من الأشكال بمصالح المواطنين.
وصرح يوسف الشاهد أن رئيس الجمهورية كلفه بمهام تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأفاد أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تواصل العمل الحكومي لضمان أمن المواطنين وحسن تسيير المرفق العام حتى لا تمسّ فترة تسيير الأعمال بأي شكل من الأشكال بمصالح المواطنين.
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Par:amor2 ( )
Sur: عبير موسي: أنا لا اعترف بالدواعش والاخوان وشيخهم الإرهابي في البرلمان وكلمة سيّد الرئيس موش بش يسمعها منّي