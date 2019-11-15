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''شقاشق '' ذابح التاكسيست في الزهروني في قبضة الامن ...

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - اوقف ليلة أمس الفريق الليلي بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي مجرم خطير معروف بكنية "شقاشق" ذبح ليلة أمس أحد ابناء حيه وهو تاكسيست بسكين وخرب له جسده بالطعنات بسبب" نبزة " ...فغصب الجاني من الضحية وقرر للانتقام منه فترصده ثم ازهق له روحه...
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالقاتل ومواصلة التحريات معه كما تم حجز اداة الجريمة ...


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192711

HerdMentalityFood  (France)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 09h 27m |           
اجل سيادة الرئيس
اقتلوا القاتل و الا فوالله فأنتم شركاء في الجريمة امام الله
إلى متى الحرابة و إزهاق الأرواح بغير حق في مجمع مسلم؟

Essoltan  (France)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 09h 10m |           
Suite à ce crime odieux , une décision courageuse de Monsieur le Président de la République pour l'application de la peine de mort immédiatement est une INDÉPENDANCE TOTALE DE LA TUNISIE ET DE NOTRE JUSTICE DU DIKTAT ÉTRANGER QUI SE MÊLE DES AFFAIRES DE NOTRE PAYS . Je pense que vous saisissez bien mon message .



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