''شقاشق '' ذابح التاكسيست في الزهروني في قبضة الامن ...

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - اوقف ليلة أمس الفريق الليلي بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي مجرم خطير معروف بكنية "شقاشق" ذبح ليلة أمس أحد ابناء حيه وهو تاكسيست بسكين وخرب له جسده بالطعنات بسبب" نبزة " ...فغصب الجاني من الضحية وقرر للانتقام منه فترصده ثم ازهق له روحه...
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالقاتل ومواصلة التحريات معه كما تم حجز اداة الجريمة ...
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالقاتل ومواصلة التحريات معه كما تم حجز اداة الجريمة ...
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Par:rommen (Tunisia )
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