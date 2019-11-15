''شقاشق '' ذابح التاكسيست في الزهروني في قبضة الامن ...

Vendredi 15 Novembre 2019



باب نات

- اوقف ليلة أمس الفريق الليلي بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي مجرم خطير معروف بكنية "شقاشق" ذبح ليلة أمس أحد ابناء حيه وهو تاكسيست بسكين وخرب له جسده بالطعنات بسبب" نبزة " ...فغصب الجاني من الضحية وقرر للانتقام منه فترصده ثم ازهق له روحه...وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالقاتل ومواصلة التحريات معه كما تم حجز اداة الجريمة ...