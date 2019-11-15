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سمير الوافي: فما كرونيكورات منافقين ما تذكروا إلي المتهم بريء حتى تثبت إدانته كان كيف توقف الفهري

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - قال الإعلامي سمير الوافي في مداخلة على قناة التاسعة ان هنالك " كرونيكورات" منافقين في قناة الحوار التونسي بعتمدون عبارة "المتهم مدان حتى تثبت برائته" متابعا " هذا ما حصل معي اثر سجني".

وأضاف سمير الوافي "هؤلاء الكرونيكورات ما تذكروا إلي المتهم بريء حتى تثبت إدانته كان كيف توقف الفهري".


وتابع سمير الوافي "هؤلاء الأشخاص يهاجمون من ليسوا معه في مصلحة وكثيرا ما حاكموا اناس ابرياء وشرفاء وجماعة الحوار التونسي تحولوا الى قضاء يدينون ما يحلو لهم".

  
  
     
  
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