السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح لرئاسة الحكومة

Vendredi 15 Novembre 2019



باب نات

الحبيب الجملي

- التقي رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مساء الخميس بكاتب الدولة سابقا الحبيب الجملي.يشار الى ان الحبيب الجملي من بين الاسماء التي طرحت في اجتماع مجلس شورى حركة النهضة لرئاسة الحكومة.وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، صرّح الخميس "إن مجلس شورى الحركة زكى شخصية لتولي مهام رئاسة الحكومة المقبلة بعد التصويت عليها، وكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بتقديمه رسميا لرئيس الجمهورية غدا الجمعة".وأضاف الهاروني، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس، إثر اجتماع مجلس شورى حركة النهضة لاستكمال دورته ال32، (خصص لتزكية شخصية تتولى رئاسة الحكومة)، أن رئيس الحكومة المقبل قريب من الحركة، وكان تولى مهاما في دواليب الدولة، وسيعمل وفق برنامج الحركة وتصورها بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة، رافضا الكشف عن اسمه قبل تقديمه رسميا لرئيس الدولة.ولد الحبيب الجملي في 28 مارس 1959 بالقيروان.وهو متحصل على ديبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.اشتغل بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة .والجملي كاتب دولة سابق في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض..