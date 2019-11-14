عبد اللطيف دربالة للتيار الديمقراطي... البقاء في المعارضة لا يجب أن يتحوّل إلى حالة أبديّة

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- اعتبر الإعلامي والمحلل السياسي عبد اللطيف دربالة أنّ حزب التيّار الديمقراطي أضاع ليس فقط على نفسه فرصة الصعود إلى الحكم.. والمشاركة في الحكومة.. وإفادتها بجزء من برنامجه وأهدافه.. وإنّما أضاع أيضا الفرصة على تونس لتشكيل حكومة ذات نفس ثوري تقطع مع المنظومة القديمة...وكتب في تدوينة مطوّة على صفحته بالفايسبوك ''أن بالنسبة إلى حزب سياسيّ فإنّ المعارضة لا يجب أن تكون هدفا في حدّ ذاتها..!!والبقاء في المعارضة لا يجب أن يتحوّل إلى حالة أبديّة.. أو حتّى مجرّد حالة مطوّلة..!!'وخلص الى ''إن كان التيّار الديمقراطي يرى أنّ المعارضة هي أفضل مجلس مريح سياسيّا في منظومة الحكم الحاليّة.. فإنّه يفترض أنّه أخذ التجربة من الخمس سنوات الفائتة.. أنّه مهما كانت المعارضة قويّة وفاعلة.. فإنّ ذلك لن يمنع الحكومات من الفساد.. ومن الفشل..!!إلاّ إذا ما كان التيّار يرى أنّ تأمين نفسه كحزب.. ولو بالمعارضة..هو أفضل من تأمين مصالح البلاد والعباد.. ولو كشريك صغير في الحكم..!!"