بولبابه سالم: النهضة تتقن لعبة الكواليس و المناورة

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته في التلفزة الوطنية لتحليل الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب ان حركة النهضة تجيد لعبة الكواليس لدعم ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان لأن المفاوضات تتطلب طول النفس و القدرة على المناورة وهي حزب قديم و يمارس السياسة ببراغماتية .
و أضاف في برنامج "صباحكم تونسي" الذي تقدمه الاعلامية فاطمة غربال أن مفاوضات النهضة مع حزب قلب تونس تواصلت الى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بعد وصول مفاوضاتها مع حركة الشعب و التيار الديمقراطي الى طريق مسدود ، و قال بأن قلب تونس سيصوت لفائدة الغنوشي و قد يشكل هذا التوافق البرلماني طريقا نحو توافق حكومي .
و أضاف في برنامج "صباحكم تونسي" الذي تقدمه الاعلامية فاطمة غربال أن مفاوضات النهضة مع حزب قلب تونس تواصلت الى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بعد وصول مفاوضاتها مع حركة الشعب و التيار الديمقراطي الى طريق مسدود ، و قال بأن قلب تونس سيصوت لفائدة الغنوشي و قد يشكل هذا التوافق البرلماني طريقا نحو توافق حكومي .
En continu
- 14:40 عبير موسي... القصاص..
- Hier 21:31 عبير و الديمقراطية على الطريقة الكركرية
- Hier 21:05 روما: الشاهد يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي
- Hier 19:05 الوطـــــــدي والشقــــــراء الالمانية..
- Hier 19:03 طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تتراجع
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
20°
|20°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|20°-15
|19°-13
|18°-14
|18°-12
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 659) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 465) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 189) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 539) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 811) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 213) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 335) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 284) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 535) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 151) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 729) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 774) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 654) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 044) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 945) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 911) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 427) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 181) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 309) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 508) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:عبير موسي... القصاص..