بولبابه سالم: النهضة تتقن لعبة الكواليس و المناورة

Mercredi 13 Novembre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته في التلفزة الوطنية لتحليل الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب ان حركة النهضة تجيد لعبة الكواليس لدعم ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان لأن المفاوضات تتطلب طول النفس و القدرة على المناورة وهي حزب قديم و يمارس السياسة ببراغماتية .و أضاف في برنامج "صباحكم تونسي" الذي تقدمه الاعلامية فاطمة غربال أن مفاوضات النهضة مع حزب قلب تونس تواصلت الى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بعد وصول مفاوضاتها مع حركة الشعب و التيار الديمقراطي الى طريق مسدود ، و قال بأن قلب تونس سيصوت لفائدة الغنوشي و قد يشكل هذا التوافق البرلماني طريقا نحو توافق حكومي .