Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - نشر الناقد الساخر محمد صابر الوسلاتي في صفحته الرسمية على الفايسبوك صورة للنائب عن حزب قلب تونس سفيان طوبال وهو يتحدث بالهاتف الجوال من داخل البرلمان مع افتتاح اول جلساته اليوم الاربعاء".
وعلق الوسلاتي على الصورة بالقول " ألو، سي كمال.. ".
وكان انطلقت الأربعاء 13 نوفمبر، بمجلس نواب الشعب الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد برئاسة عبد الفتاح مورو، بتلاوة آيات من القرآن الكريم قبل ترديد النشيد الوطني.
وبعد ذلك ألقى مورو الكلمة الافتتاحية قبل أن يسلّم لراشد الغنوشي رئاسة المجلس بصفة مؤقتة باعتباره النائب الأكبر سنا والذي من المرجّح أن يتم انتخابه ليتولّى رئاسة المجلس للخمس سنوات القادمة.
وينافس الغنوشي على رئاسة المجلس كل من القيادي بقلب تونس رضا شرف الدين والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وعلق الوسلاتي على الصورة بالقول " ألو، سي كمال.. ".
وكان انطلقت الأربعاء 13 نوفمبر، بمجلس نواب الشعب الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد برئاسة عبد الفتاح مورو، بتلاوة آيات من القرآن الكريم قبل ترديد النشيد الوطني.
وبعد ذلك ألقى مورو الكلمة الافتتاحية قبل أن يسلّم لراشد الغنوشي رئاسة المجلس بصفة مؤقتة باعتباره النائب الأكبر سنا والذي من المرجّح أن يتم انتخابه ليتولّى رئاسة المجلس للخمس سنوات القادمة.
وينافس الغنوشي على رئاسة المجلس كل من القيادي بقلب تونس رضا شرف الدين والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
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Par:mandhouj (France )
Sur: صورة اليوم: سفيان طوبال يتلقى التعليمات