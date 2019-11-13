Radio Babnet Tunisie On Air: Kahlawi - Lagli-Ennabi  

صورة اليوم: سفيان طوبال يتلقى التعليمات

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - نشر الناقد الساخر محمد صابر الوسلاتي في صفحته الرسمية على الفايسبوك صورة للنائب عن حزب قلب تونس سفيان طوبال وهو يتحدث بالهاتف الجوال من داخل البرلمان مع افتتاح اول جلساته اليوم الاربعاء".
وعلق الوسلاتي على الصورة بالقول " ألو، سي كمال.. ".

وكان انطلقت الأربعاء 13 نوفمبر، بمجلس نواب الشعب الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد برئاسة عبد الفتاح مورو، بتلاوة آيات من القرآن الكريم قبل ترديد النشيد الوطني.

وبعد ذلك ألقى مورو الكلمة الافتتاحية قبل أن يسلّم لراشد الغنوشي رئاسة المجلس بصفة مؤقتة باعتباره النائب الأكبر سنا والذي من المرجّح أن يتم انتخابه ليتولّى رئاسة المجلس للخمس سنوات القادمة.

وينافس الغنوشي على رئاسة المجلس كل من القيادي بقلب تونس رضا شرف الدين والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

  
  
     
  
rtt-57f0093eb20a268ea4f25a0cce444efa-2019-11-13 10:39:34






1 de 1 commentaires pour l'article 192596

Mandhouj  (France)  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 11h 12m |           
😂😂😂😂😂



En continu

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 | 16 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:14 14:51 12:11 06:55 05:26
17°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس 13°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1319°-1319°-1418°-1116°-10
  • Avoirs en devises
    18376,2

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14074 DT        1$ =2,85316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   821,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573640686|192596 5069|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires