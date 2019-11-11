æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí íÄÏí ÒíÇÑÉ ÊÝÞÏ Åáì ÝíáÞ ÇáÞæÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈãäÒá Ìãíá

Lundi 11 Novembre 2019
ÈÇÈ äÇÊ - ÞÇã ÕÈÇÍ Çáíæã æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí ÈÇáäíÇÈÉ ãÍãÏ ßÑíã ÇáÌãæÓí ÈÒíÇÑÉ ÝíáÞ ÇáÞæÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈãäÒá Ìãíá ÍíË ÅØáÚ Úáì ÌÇåÒíÊå ÇáÚãáíÇÊíÉ æäãÇÐÌ ãä ÇáãÚÏÇÊ æÇáÊÌåííÒÇÊ ÇáÎÕæÕíÉ.
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- Hier 21:33 ÓíÏí ÇáÑÆíÓ.. ãÇáÐí íÍÏË Ýí ÊæäÓ!!¿¿
- Hier 21:21 áãÇÐÇ áÇ ÃÎÇÝ ãä ÇáäåÖÉ !
- Hier 15:41 ÇáÛäæÔí æ Çáãßí íÔÞøÇä ÔæÑì ÇáäåÖÉ
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Par:Nouri (Switzerland )
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