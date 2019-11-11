æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí íÄÏí ÒíÇÑÉ ÊÝÞÏ Åáì ÝíáÞ ÇáÞæÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈãäÒá Ìãíá

Radio Babnet Tunisie On Air: Karem Mahmoud - Amanh Alek  

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Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
ÈÇÈ äÇÊ - ÞÇã ÕÈÇÍ Çáíæã æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÇáæØäí ÈÇáäíÇÈÉ ãÍãÏ ßÑíã ÇáÌãæÓí ÈÒíÇÑÉ ÝíáÞ ÇáÞæÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈãäÒá Ìãíá ÍíË ÅØáÚ Úáì ÌÇåÒíÊå ÇáÚãáíÇÊíÉ æäãÇÐÌ ãä ÇáãÚÏÇÊ æÇáÊÌåííÒÇÊ ÇáÎÕæÕíÉ.

æËãøä ÈÇáãäÇÓÈÉ ãÌåæÏÇÊ ÇáÞÇÆãíä Úáì ÇáÝíáÞ áÖãÇä ÌÇåÒíøÊå æãäæøåÇ ÈÃÝÑÇÏå áÊÍáíåã ÈÑæÍ ÇáÊÖÍíÉ æÊÕãíãåã Úáì ÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÅÑåÇÈ. æÃæÕì ÈãæÇÕáÉ ÏÚã ÇáÊßæíä æÊßËíÝ ÇáÃäÔØÉ ÇáÊÏÑíÈíÉ ÇáãÔÊÑßÉ æÇáÊÑÈÕÇÊ æÊØæíÑ ÇáÇÓÊÚáÇã Ýí ÅØÇÑ ÇáÊÚÇæä ÇáÏæáí ãÚ ÇáÈáÏÇä ÇáÔÞíÞÉ æÇáÕÏíÞÉ æÇÞÊäÇÁ ÇáÊÌåíÒÇÊ ÇáÖÑæÑíÉ ÇáãáÇÆãÉ ãÚ ÇáÊåÏíÏÇÊ


  
  
     
  
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