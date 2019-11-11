سجن المرناقية: نقابي يلقي بنفسه من سطح السجن

Lundi 11 Novembre 2019



باب نات

- أكدت اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 ألفة العياري من نقابة السجون والإصلاح بالسجن المدني بالمرناقية، أن كاتب عام النقابة ألقى بنفسه من سطح السجن.وأوضحت ألفة العياري في تدخل لها في برنامج هنا شمس، أنه تم نقل الكاتب العام إلى مستشفى شارل نيكول، منددة بتعامل المسؤولين مع قضايا الأعوان ومشاكلهم ومتهمة إياهم بالدكتاتورية وبتهديد النقابيين.وكشفت المتحدثة أن أحد الأعوان ويُدعى علي الجلاصي تعمّد الاعتداء على نفسه بضرب رأسه على إثر إلقاء زميله نفسه من سطح السجن، داعية رئيس الجمهورية إلى التدخل.وكانت النقابة العامة للسجون والإصلاح اكدت يوم 6 نوفمبر انها ستنطلق في إعتصام مفتوح بسجن المرناقية بداية من يوم الإثنين 11 نوفمبر ورفض الأكلة بكامل الوحدات الراجعة لها بالنظر في صورة مواصلة سلطة الإشراف تجاهل مشاكل منظوريها.ودعت النقابة في بيان لها إلى الالتحاق بالإعتصام المركزي خارج أوقات العمل موضّحة أنّ الإنطلاق في جملة التحركات الجديدة وغير المسبوقة أجبرتها عليها سلطة الإشراف .وأوضحت أنّه تقرر رفض الأكلة المقدمة من طرف الإدارة للإطارات و لأعوان في فترة الراحة بالنسبة لكل الوحدات الراجعة لها بالنظر بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم مبيّنة أن سجن المرناقية إنطلق تلقائيا في رفض الأكلة منذ يوم الخميس الماضي كتعبير منهم على رفضهم لوضعهم المأساوي .ونبّهت النقابة إلى أنّها "ستنطلق في تصعيد خطير وغير مسبوق وذلك بدخول فريق متطوع ممثل عن هيكل النقابة العامة للسجون والإصلاح في إضراب وحشي بداية من يوم الخميس 14 نوفمبر الحالي.