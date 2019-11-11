Radio Babnet Tunisie On Air: Majda Erroumi - O7iboka Jiddan  

العميد هشام المؤدب يطالب بتحقيق عسكري في فيديوهات النقيب بالحرس والأمني شوشو حول الأسلحة بالوردانين

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - دعا الأحد 10 نوفمبر، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، العميد هشام المدب، وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي الي التحقيق في فيديوات تخزين الأسلحة بالوردانيين قبل التصريح.

كما اعتبر هشام المؤدب أنه من الضروري التحقيق أيضا في صور من يسمي "شوشو" التي التقطت له مع سلاح حربي عيار 7.62.


وقال المؤدب "إذا كانت هذه الأسلحة موجودة بالفعل ، فسيتم مقاضاة جميع من ينكرون ذلك" مؤكّدا على ضرورة فتح تحقيق ثاني من السلطات العسكرية, لطمأنه المواطنين حسب تعبيره.


  
  
     
  
rtt-489d3e1fa4d57d880d7e88a3f3cc9f85-2019-11-11 11:09:59






1 de 1 commentaires pour l'article 192469

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 11 Novembre 2019 à 11h 19m |           
عجلوا ولا تؤجلوا الوقت يداهم وهدا شي ضروري وخطير



En continu

الاثنين 11 نوفمبر 2019 | 14 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:53 12:10 06:53 05:24
15°
 17° % 58 :الرطــوبة
تونــس 13°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-1315°-1318°-1419°-1417°-14
  • Avoirs en devises
    18325,3

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15026 DT        1$ =2,84500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   897,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573468960|192469 2329|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires