العميد هشام المؤدب يطالب بتحقيق عسكري في فيديوهات النقيب بالحرس والأمني شوشو حول الأسلحة بالوردانين

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - دعا الأحد 10 نوفمبر، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، العميد هشام المدب، وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي الي التحقيق في فيديوات تخزين الأسلحة بالوردانيين قبل التصريح.
كما اعتبر هشام المؤدب أنه من الضروري التحقيق أيضا في صور من يسمي "شوشو" التي التقطت له مع سلاح حربي عيار 7.62.
وقال المؤدب "إذا كانت هذه الأسلحة موجودة بالفعل ، فسيتم مقاضاة جميع من ينكرون ذلك" مؤكّدا على ضرورة فتح تحقيق ثاني من السلطات العسكرية, لطمأنه المواطنين حسب تعبيره.
كما اعتبر هشام المؤدب أنه من الضروري التحقيق أيضا في صور من يسمي "شوشو" التي التقطت له مع سلاح حربي عيار 7.62.
وقال المؤدب "إذا كانت هذه الأسلحة موجودة بالفعل ، فسيتم مقاضاة جميع من ينكرون ذلك" مؤكّدا على ضرورة فتح تحقيق ثاني من السلطات العسكرية, لطمأنه المواطنين حسب تعبيره.
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