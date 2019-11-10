Dimanche 10 Novembre 2019
باب نات - تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 تباعا إلى رادس و حلق الوادي و لمعاينة عدد من المصبات العشوائية لمخلفات الهدم و البناء و النفايات المختلفة و الفضلات.
وصدم الرئيس ومرافقوه ومن بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوجود طفل مشرد بين أكوام القمامة.
وقام الرئيس سعيد بحمله متأثرا.
وصدم الرئيس ومرافقوه ومن بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوجود طفل مشرد بين أكوام القمامة.
وقام الرئيس سعيد بحمله متأثرا.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: صورة اليوم: الرئيس سعيد يتفاجا بطفل مشرد بين اكوام القمامة في مصب عشوائي بحلق الواد