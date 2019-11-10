صورة اليوم: الرئيس سعيد يتفاجا بطفل مشرد بين اكوام القمامة في مصب عشوائي بحلق الواد

Dimanche 10 Novembre 2019



باب نات

- تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 تباعا إلى رادس و حلق الوادي و لمعاينة عدد من المصبات العشوائية لمخلفات الهدم و البناء و النفايات المختلفة و الفضلات.وصدم الرئيس ومرافقوه ومن بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوجود طفل مشرد بين أكوام القمامة.وقام الرئيس سعيد بحمله متأثرا.