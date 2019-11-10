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صورة اليوم: الرئيس سعيد يتفاجا بطفل مشرد بين اكوام القمامة في مصب عشوائي بحلق الواد

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
باب نات - تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 تباعا إلى رادس و حلق الوادي و لمعاينة عدد من المصبات العشوائية لمخلفات الهدم و البناء و النفايات المختلفة و الفضلات.

وصدم الرئيس ومرافقوه ومن بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوجود طفل مشرد بين أكوام القمامة.
وقام الرئيس سعيد بحمله متأثرا.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192451

BABANETTOO  (France)  |Dimanche 10 Novembre 2019 à 21h 56m |           
Geste noble et beau ...



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