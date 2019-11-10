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طقس بارد مع نزول امطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية اخر نهار الاحد

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
تسجل الحالة الجوية، ليوم الأحد، نزول بقايا أمطار في الصباح بأقصى الشمال فيما تغشى السماء سحب عابرة بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية آخر النهار.

تهب الرياح من القطاع الغربي ثم تصبح من القطاع الجنوبي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات من 45 إلى 65 كلم/س ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق.
البحر شديد الاضطراب اما درجات الحرارة فتتواصل منخفضة، إذ تتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالمناطق الغربية و بين 18 و 22 درجة ببقية الجهات.

ويكون الطقس غدا، الاثنين 11 نوفمير 2019، باردا مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب الجهات.

تهب الرياح من القطاع الغربي قوية فقوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد.

البحر شديد الاضطراب فمضطرب في حين تبقى درجات الحرارة في انخفاض ملحوظ لتتراوح القصوى عامة بين 12 و 17 درجة و تكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات.

  
  
     
  
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