Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta el Hobb  

صبري باش طبجي يستقبل مستشار رئيس جمهورية القمر المتحدّة

Samedi 09 Novembre 2019

Samedi 09 Novembre 2019
باب نات - بتكليف من رئيس الجمهورية، إستقبل كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي يوم السبت 09 نوفمبر 2019 بمقر الوزارة مستشار رئيس جمهورية القمر المتحدّة يحي محمّد إلياس، بصفته مبعوثا من الرئيس عثمان غزالي.


ووفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية, أفاد المسؤول القمري أنّه جاء محمّلا بتهاني و تحيّات الرئيس عثمان غزالي إلى أخيه الرئيس قيس سعيّد بمناسبة إنتخابه رئيسا للجمهورية التونسية متمنيّا له النجاح والتوفيق في مهامه السامية و للشعب التونسي إطرّاد التقدّم والإزدهار.


كما أعرب المبعوث القمري عن رغبة بلاده في مشاركة تونس في ندوة دولية لدعم التنمية والإستثمار في جمهورية القمر المتحدة المقرّر تنظيمها بباريس في أوائل ديسمبر 2019.
من جهته، أبلغ كاتب الدولة المبعوث الخاصّ القمري تحيّات رئيس الجمهورية إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وإستغلال كافة الإمكانات المتاحة لتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

  
  
     
  
rtt-74ef418e72a230cf997f99a5bbfa9255-2019-11-09 21:34:21






0 de 0 commentaires pour l'article 192416



En continu

السبت 09 نوفمبر 2019 | 12 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:17 14:54 12:10 06:51 05:22
13°
 12° % 66 :الرطــوبة
تونــس 11°
5.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
12°-1119°-1117°-1117°-1218°-13
  • Avoirs en devises
    18325,3

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15026 DT        1$ =2,84500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   897,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573337861|192416 1232|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires