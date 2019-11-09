صبري باش طبجي يستقبل مستشار رئيس جمهورية القمر المتحدّة

Samedi 09 Novembre 2019



باب نات

- بتكليف من رئيس الجمهورية، إستقبل كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي يوم السبت 09 نوفمبر 2019 بمقر الوزارة مستشار رئيس جمهورية القمر المتحدّة يحي محمّد إلياس، بصفته مبعوثا من الرئيس عثمان غزالي.ووفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية, أفاد المسؤول القمري أنّه جاء محمّلا بتهاني و تحيّات الرئيس عثمان غزالي إلى أخيه الرئيس قيس سعيّد بمناسبة إنتخابه رئيسا للجمهورية التونسية متمنيّا له النجاح والتوفيق في مهامه السامية و للشعب التونسي إطرّاد التقدّم والإزدهار.كما أعرب المبعوث القمري عن رغبة بلاده في مشاركة تونس في ندوة دولية لدعم التنمية والإستثمار في جمهورية القمر المتحدة المقرّر تنظيمها بباريس في أوائل ديسمبر 2019.من جهته، أبلغ كاتب الدولة المبعوث الخاصّ القمري تحيّات رئيس الجمهورية إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وإستغلال كافة الإمكانات المتاحة لتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.