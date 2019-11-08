Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

الرئيس قيس سعيد يؤدي صلاة الجمعة بجامع عقبة بن نافع بالقيروان

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - تحول الجمعة 8 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى القيروان للاشراف على موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان.
وقد أدي قيس سعيد صلاة الجمعة في جامع عقبة حيث تم التقاط صور له أثارت عديد التفاعلات وعلق بعض النشطاء بالقول "صورة الرئيس في المساجد ممنوعة علي أصحاب القلوب الحاقدة المليئة بالعقد الايديولوجية الذين يعتبر بعضهم الصلاة خطرا على مدنية الدولة".






  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192355

Citoyenlibre  (France)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 18h 03m |           
القلوب التي هي في الصدور لا دخل لها لا بالحقد ولا بالمحبة ولا بالكراهية ،،القلب مجرد مضخة للدورة الدموية ،، ومن له عكس ذالك فاليقدم الدليل والوثائق ،،، الأديان كثيرة وكل يدعي انه الأصح والاهه هو الحقيقي والوحيد ،،، لكن كتب الأديان وتناقضاتها واخطاؤها العلمية تجعلنا نتساءل :: أين الحقيقة

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 17h 40m |           
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9)



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