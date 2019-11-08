Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - تحول الجمعة 8 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى القيروان للاشراف على موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن نافع بالقيروان.
وقد أدي قيس سعيد صلاة الجمعة في جامع عقبة حيث تم التقاط صور له أثارت عديد التفاعلات وعلق بعض النشطاء بالقول "صورة الرئيس في المساجد ممنوعة علي أصحاب القلوب الحاقدة المليئة بالعقد الايديولوجية الذين يعتبر بعضهم الصلاة خطرا على مدنية الدولة".
وقد أدي قيس سعيد صلاة الجمعة في جامع عقبة حيث تم التقاط صور له أثارت عديد التفاعلات وعلق بعض النشطاء بالقول "صورة الرئيس في المساجد ممنوعة علي أصحاب القلوب الحاقدة المليئة بالعقد الايديولوجية الذين يعتبر بعضهم الصلاة خطرا على مدنية الدولة".
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Par:citoyenlibre (France )
Sur: الرئيس قيس سعيد يؤدي صلاة الجمعة بجامع عقبة بن نافع بالقيروان