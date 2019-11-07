رفض مطالب الافراج وتحديد موعد 4 فيفري للحكم في ملف الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - حددت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 4 فيفري 2020 للحكم في ملف الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان خلال يوم 7 مارس 2016 كما رفضت الدائرة مطالب افراج تقدم بها بعض المحامين في حق اربعة متهمين من بينهم مؤذن .....
هذا وطلبت النيابة العمومية ايضا اعادة استدعاء المتهمين المحالين بحالة سراح في القضية ولجلب جميع المتهمين للجلسة المقبلة..
وللتذكير فأن مجموعات ارهابية موالية لداعش الارهابي هاجمت يوم 7 مارس 2016 فجرا مدينة بن قردان واطلقت النار على الثكنة العسكرية محاولين احتال المدينة ألا ان للوحدات العسكرية تصدت لهم واطلقت النار وقد خلف الهجوم استشهاد عناصر من الجيش والديوانة وفرقة مكافحة الارهاب ومواطنين عزل ..
وقد اعلن داعش مسؤوليته على الهجوم الجبان....
هذا وطلبت النيابة العمومية ايضا اعادة استدعاء المتهمين المحالين بحالة سراح في القضية ولجلب جميع المتهمين للجلسة المقبلة..
وللتذكير فأن مجموعات ارهابية موالية لداعش الارهابي هاجمت يوم 7 مارس 2016 فجرا مدينة بن قردان واطلقت النار على الثكنة العسكرية محاولين احتال المدينة ألا ان للوحدات العسكرية تصدت لهم واطلقت النار وقد خلف الهجوم استشهاد عناصر من الجيش والديوانة وفرقة مكافحة الارهاب ومواطنين عزل ..
وقد اعلن داعش مسؤوليته على الهجوم الجبان....
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Par:belfahem ( )
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