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كلاي بي بي دجي ''يكلاشي'' نبيل القروي و عيش تونسي

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - نشر فنان الراب التونسي ''كلاي بي بي دجي'' على صفحته بالفايسبوك, مقطع من اغنية من المنتظر ان يتم اطلاقها يوم 8 نوفمبر تسخر من نتيجة نبيل القروي في الانتخابات الأخيرة.

ورغم ان الاغنية تحوي كثيرا من الالفاظ النابية لكنها تحمل كذلك عبارات الاستهزاء من استغلال الفقراء في الانتخابات.


كما انتقدت الاغنية ''عيش تونسي'' التي منيت بهزيمة ثقيلة كذلك في الانتخابات رغم ان ''كلاي بي بي دجي'' كان من داعميها".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192148

Momolecool  (Belgium)  |Mardi 05 Novembre 2019 à 11h 53m |           
3ICH Tounsi a essayé de recruter parmi les artistes tunisiens et je pense que tu faisais partie.



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