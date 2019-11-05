كلاي بي بي دجي ''يكلاشي'' نبيل القروي و عيش تونسي

Mardi 05 Novembre 2019



باب نات

- نشر فنان الراب التونسي ''كلاي بي بي دجي'' على صفحته بالفايسبوك, مقطع من اغنية من المنتظر ان يتم اطلاقها يوم 8 نوفمبر تسخر من نتيجة نبيل القروي في الانتخابات الأخيرة.ورغم ان الاغنية تحوي كثيرا من الالفاظ النابية لكنها تحمل كذلك عبارات الاستهزاء من استغلال الفقراء في الانتخابات.كما انتقدت الاغنية ''عيش تونسي'' التي منيت بهزيمة ثقيلة كذلك في الانتخابات رغم ان ''كلاي بي بي دجي'' كان من داعميها".