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زياد كريشان :اللي يقبل يخدم مع إئتلاف الكرامة في الحكومة يتحمّل مسؤوليتو

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - في تعليقه على الحرب الكلامية بين الاتحاد التونسي للشغل و إئتلاف الكرامة و التصريحات و التصريحات المضادة بين الناطق الرسمي بإسم الإئتلاف سيف الدين مخلوف و قيادات من المنظمة الشغيلة (سامي الطاهري،حفيظ حفيظ) ، اعتبر المحلل السياسي زياد كريشان في برنامج ميدي شو على إذاعة موزايبك اف ام اليوم الاثنين، أن إئتلاف الكرامة هو الجناح السياسي لروابط حماية الثورة و يحمل فكرا فاشيستيا يمينيا شعبويا و من يقبل العمل معه في الحكومة المقبلة يتحمل مسؤوليته كاملة في إشارة لحركة النهضة




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192097

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 12h 57m |           
وما وراء هذا التهديد ؟
الصحيفة التي تنشروها يعرف المواطن اتجاهها وعمليات غشها لبث الفتنة، اذكرك بالفتوشوب آداة خبثكم فأنت آخر من يقدر يقدم النصائح.



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