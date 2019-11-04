زياد كريشان :اللي يقبل يخدم مع إئتلاف الكرامة في الحكومة يتحمّل مسؤوليتو

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - في تعليقه على الحرب الكلامية بين الاتحاد التونسي للشغل و إئتلاف الكرامة و التصريحات و التصريحات المضادة بين الناطق الرسمي بإسم الإئتلاف سيف الدين مخلوف و قيادات من المنظمة الشغيلة (سامي الطاهري،حفيظ حفيظ) ، اعتبر المحلل السياسي زياد كريشان في برنامج ميدي شو على إذاعة موزايبك اف ام اليوم الاثنين، أن إئتلاف الكرامة هو الجناح السياسي لروابط حماية الثورة و يحمل فكرا فاشيستيا يمينيا شعبويا و من يقبل العمل معه في الحكومة المقبلة يتحمل مسؤوليته كاملة في إشارة لحركة النهضة
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Par:tfouhrcd (Germany )
Sur: القيادي بالتيار هشام العجبوني يؤكّد تخلّى النهضة عن حزبه وتفاوضها مع قلب تونس وتحيا تونس لتشكيل الحكومة