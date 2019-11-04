سفيان السليطي ...تمديد الاحتفاظ بوشواشة

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - اكد اليوم سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي لموقع باب نات انه تقرر تمديد الاحتفاظ بالمهرب الهادي يحيى، المعروف بكنية "وشواشة" ومواصلة الابحاث معه نافيا في السياق ذاته ما تم تداولة بخصوص اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه موضحا انه لا تزال الابحاث جارية معه وانه لم يتم احالته على انظار النيابة العمومية ...
قضية تبييض أموال
وكانت فرقة الحرس الوطني بالعوينة أذنت بعد استشارة النيابة العمومية بايقاف “وشواشة” وشريكة في أحد اضخم المقاهي بجهة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس..
ووفق الشارع المغاربي, جاء الايقاف بعد أشهر من التحقيق في قضية رفعها “وشواشة ” على شريكه في المقهى الذي خصص لتشييده وشراء قطعة الارض وتجهيزه 8 ملايين دينار ، ليتحول من خلاف بين شريكين الى قضية تبييض أموال والبحث عن مصادر 7 ملايين دينار وضعها “وشواشة ” لبناء المقهي وما يقارب مليار ونصف لشريكة الثاني المعروف في عالم المقاهي والمطاعم .
ورفع “وشواشة” قضية لفض الشراكة...
قضية تبييض أموال
وكانت فرقة الحرس الوطني بالعوينة أذنت بعد استشارة النيابة العمومية بايقاف “وشواشة” وشريكة في أحد اضخم المقاهي بجهة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس..
ووفق الشارع المغاربي, جاء الايقاف بعد أشهر من التحقيق في قضية رفعها “وشواشة ” على شريكه في المقهى الذي خصص لتشييده وشراء قطعة الارض وتجهيزه 8 ملايين دينار ، ليتحول من خلاف بين شريكين الى قضية تبييض أموال والبحث عن مصادر 7 ملايين دينار وضعها “وشواشة ” لبناء المقهي وما يقارب مليار ونصف لشريكة الثاني المعروف في عالم المقاهي والمطاعم .
ورفع “وشواشة” قضية لفض الشراكة...
En continu
- 07:33 زمن جنرلات العمل النقابي
- 07:04 لما لا شاهد العقل
- Hier 20:52 محمد عبو المناضل الــ''مسجل خطر''
- Hier 18:07 قبلّي: اختتام معرض الصناعات التقليدية بقبلي
- Hier 13:10 دعه يعمل ، دعه يمر
- Hier 12:21 ليبيا.. قوات الوفاق تعلن صد هجوم لقوات حفتر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:50
|17:22
|14:58
|12:10
|06:46
|05:18
|
23°
|23°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|23°-18
|26°-17
|17°-14
|20°-14
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
(283 706) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(135 900) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 97 708) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 324) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 94 291) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 93 119) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 800) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 951) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 276) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 542) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 157) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 941) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 690) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 887) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 318) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 801) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 62 696) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 457) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 084) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 729) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:tfouhrcd (Germany )
Sur: القيادي بالتيار هشام العجبوني يؤكّد تخلّى النهضة عن حزبه وتفاوضها مع قلب تونس وتحيا تونس لتشكيل الحكومة