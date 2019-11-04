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سفيان السليطي ...تمديد الاحتفاظ بوشواشة

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - اكد اليوم سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي لموقع باب نات انه تقرر تمديد الاحتفاظ بالمهرب الهادي يحيى، المعروف بكنية "وشواشة" ومواصلة الابحاث معه نافيا في السياق ذاته ما تم تداولة بخصوص اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه موضحا انه لا تزال الابحاث جارية معه وانه لم يتم احالته على انظار النيابة العمومية ...

قضية تبييض أموال


وكانت فرقة الحرس الوطني بالعوينة أذنت بعد استشارة النيابة العمومية بايقاف “وشواشة” وشريكة في أحد اضخم المقاهي بجهة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس..
ووفق الشارع المغاربي, جاء الايقاف بعد أشهر من التحقيق في قضية رفعها “وشواشة ” على شريكه في المقهى الذي خصص لتشييده وشراء قطعة الارض وتجهيزه 8 ملايين دينار ، ليتحول من خلاف بين شريكين الى قضية تبييض أموال والبحث عن مصادر 7 ملايين دينار وضعها “وشواشة ” لبناء المقهي وما يقارب مليار ونصف لشريكة الثاني المعروف في عالم المقاهي والمطاعم .

ورفع “وشواشة” قضية لفض الشراكة...

  
  
     
  
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