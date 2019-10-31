نبذة عن عبد الرؤوف بالطبيب الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية

Jeudi 31 Octobre 2019



عبد الرؤوف بالطبيّب الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية ولد عبد الرؤوف بالطبيب وهو دبلوماسي سابق في 23 فيفري 1956 بتونس، وهو متحصّل على شهادة الباكالوريا آداب سنة 1977 وعلى الإجازة في القانون العام سنة 1983 تحصّل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام سنة 1985.عمل كاتبًا للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية مكلفًا بالتقاضي والتنظيم من 1983 إلى غاية 1986 و محاميًا متربصًا لدى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وبالبحث العلمي في القانون الدستوري إلى غاية 1988.شغل خطة رئيس قسم بإدارة التعاون متعدد الأطراف مكلفًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.وشغل خطة قنصل مساعد بقنصلية تونس بجدة بين سنتي 1997 و2001 كما تولى بين 2001 و2004 خطة رئيس قسم بإدارة الشؤون القانونية.إنتقل سنة 2005 للعمل في خطة مدير مركزي بالخطوط التونسية، قبل أن يشغل خطة كاهية مدير بإدارة الشؤون القانونية بين 2005 و2013 و وقع تعيينه سفيرًا لتونس ببودباست بين سنتي 2013 و2015.وأحيل على التقاعد منذ مارس 2016.وكان عبد الرؤوف بالطبيب عضوًا بجمعية الدراسات الدولية، وعضوًا مؤسسًا وكاتب عام النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية من 2001 إلى 2013.التحق بحزب التيار الديمقراطي في جويلية 2016 كعضو بالمكتب السياسي للحزب قبل استقالته عام 2018.