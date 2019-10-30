الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوجها الطيب بالصادق على خلفية اجرائه حوارا مع سامي الفهري

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- انتقدت الأربعاء 30 أكتوبر، الإعلامية عربية بن حمادي زوجها الطيب بالصادق على خلفية قبوله اجراء حوار مع صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري في اطار سلسلة الحلقات التي أعلنت عنها القناة بعنوان "كشف أسرار حركة النهضة".وقالت عربية بن حمادي في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك "إنّي أعلن للرّأي العامّ أنّي لم أكن على علم بهذا اللّقاء الذي تمّ تسجيله ظهر اليوم "الثلثاء 29 أكتوبر" و علمت به بعد أنّ تمّ التّسجيل".وأضافت قائلة " أؤكّد أني ضدّ هذا اللّقاء ليس لمحتواه ولكن لمحاولة الفهري الدّائمة لتصفية حساباته و "ماكلة الشّوك بفمّ غيرو" و لرفضي القاطع لمجرّد الجلوس معه أو الظّهور في قناته".وتابعت منتقدة زوجها "الطّيب بالصّادق هو زوجي أكنّ له كلّ الحبّ و التّقدير و الإحترام لكن هذا لا يمنعني من الإدلاء بموقفي من خلال هذه التّدوينة في مجالسة الأستاذ المحامي لسامي الفهري و قبوله التّحاور معه".