Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوجها الطيب بالصادق على خلفية اجرائه حوارا مع سامي الفهري

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - انتقدت الأربعاء 30 أكتوبر، الإعلامية عربية بن حمادي زوجها الطيب بالصادق على خلفية قبوله اجراء حوار مع صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري في اطار سلسلة الحلقات التي أعلنت عنها القناة بعنوان "كشف أسرار حركة النهضة".

وقالت عربية بن حمادي في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك "إنّي أعلن للرّأي العامّ أنّي لم أكن على علم بهذا اللّقاء الذي تمّ تسجيله ظهر اليوم "الثلثاء 29 أكتوبر" و علمت به بعد أنّ تمّ التّسجيل".


وأضافت قائلة " أؤكّد أني ضدّ هذا اللّقاء ليس لمحتواه ولكن لمحاولة الفهري الدّائمة لتصفية حساباته و "ماكلة الشّوك بفمّ غيرو" و لرفضي القاطع لمجرّد الجلوس معه أو الظّهور في قناته".

وتابعت منتقدة زوجها "الطّيب بالصّادق هو زوجي أكنّ له كلّ الحبّ و التّقدير و الإحترام لكن هذا لا يمنعني من الإدلاء بموقفي من خلال هذه التّدوينة في مجالسة الأستاذ المحامي لسامي الفهري و قبوله التّحاور معه".


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191824

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 12h 36m |           
رغم أن لي عديد التحفظات علي رفيق عبد السلام (كما هو قانونيا ملقب حاليا، و ذكر بوشلاكة إنما هو من سبيل التحقير لا غير)، إلا أني لا أراه بالغباء و الحقارة اللازمين ليرتكب مثل هذه الجريمة.

على كل، رسالة لولد مفيدة و هذا المحامي البريء : لقد نشر الحكم البات في هذه القضية و برأه القضاء تماما... فيا لخيبتك مسعاكم.

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 11h 53m |           
الربيع العربي , المارد خرج و لا عودة إلى القمقم .

Sarramba  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 11h 34m |           
هذه خيانة زوجية اذا متى الطلاق



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