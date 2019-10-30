إيقاف موظف بشركة نقل تونس بتُهم التحيّل والتلاعب المالي تسبّب في خسائر للشركة بحوالي 16 مليار

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - كشف الأربعاء 30 أكتوبر، النائب عماد الدايمي أنه تم الثلاثاء إيقاف موظف في شركة نقل تونس في مكتبه على خلفية قضية كان أودعها لدي القطب القضائي المالي.
وأوضح الدايمي أن الموظف الذي تم إيقافه متهم في قضايا تحيل خطيرة وتلاعب مالي واضرار بمؤسسته تمثلت أساسا في خسائر ب 16 مليون دينار على الأقل وذلك بسبب ممارسات التحيل لهذا الشخص والعصابة المتواطئة معه وصولا الى المدير المالي للشركة حسب ما أفاد به الدايمي.
وقال الدايمي تعليقا علي إيقافه "هذا الإيقاف زلزل معنويات لوبي الفساد الذي ظل يتمتع بالإفلات من العقاب وبالحماية من طرف جهات فاعلة في الدولة وبتستر وزير النقل الحالي هشام بن أحمد الذي وصلته مني مساءلات عديدة حول تلك الممارسات الخطيرة ولم يفعل أدنى شيء".
وختم الدايمي تدوينته بالقول "لدينا يقين أن الايقافات والمحاكمات ستتسارع في الفترة القادمة لوجود مناخات ملائمة ولوجود هبة شعبية غير مسبوقة لدعم أي جهد جدي في مجال مكافحة الفساد".
وأوضح الدايمي أن الموظف الذي تم إيقافه متهم في قضايا تحيل خطيرة وتلاعب مالي واضرار بمؤسسته تمثلت أساسا في خسائر ب 16 مليون دينار على الأقل وذلك بسبب ممارسات التحيل لهذا الشخص والعصابة المتواطئة معه وصولا الى المدير المالي للشركة حسب ما أفاد به الدايمي.
وقال الدايمي تعليقا علي إيقافه "هذا الإيقاف زلزل معنويات لوبي الفساد الذي ظل يتمتع بالإفلات من العقاب وبالحماية من طرف جهات فاعلة في الدولة وبتستر وزير النقل الحالي هشام بن أحمد الذي وصلته مني مساءلات عديدة حول تلك الممارسات الخطيرة ولم يفعل أدنى شيء".
وختم الدايمي تدوينته بالقول "لدينا يقين أن الايقافات والمحاكمات ستتسارع في الفترة القادمة لوجود مناخات ملائمة ولوجود هبة شعبية غير مسبوقة لدعم أي جهد جدي في مجال مكافحة الفساد".
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Par:sarramba (France )
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