جثمان الفقيدة سناء الجلاصي يصل مساء الاربعاء الى ارض الوطن.

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- تمكنت القنصلية العام ببون من إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالفقيدة سناء الجلاصي، وعليه سيحول جثمان المرحومة الى مدينة بون لأداء صلاة الجنازة المقررة بعد صلاة المغرب في مسجد المهاجرين بمدينة بون "Brühler Strasse 28 53119 Bonn " وذلك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، قبل ذلك سيتم تغسيل الفقيدة في نفس المسجد، ثم وإثر الصلاة ستحول إلى مدينة دوسلدورف، اين سيتم ترحيل الجثمان يوم الغد الأربعاء على متن الخطوط الجوية التونسية رحلة رقم " TU527 " التي ستقلع من مطار دوسلدورف في تمام الساعة الخامسة و 25 دقيقة بعد الظهر ، لتصل إلى مطار تونس قرطاج الساعة الثامنة و5 دقائق مساءا.انتهت جميع الإجراءات في ظروف جيدة وبتعاون كامل مع السلطات الالمانية، كما ستنتهي ان شاء مسالة الرعاية في نفس الظروف وبنفس التعاون، من هنا نشيد بالجميع اعتماد التحري والابتعاد عن الإثارة او الاساءة للمؤسسات سوى التونسية الممثلة في بعثاتنا الدبلوماسية او المؤسسات الألمانية التي تعاونت وقدمت ما يمكن من تسهيلات.كل الشكر لقنصليتنا العامة بمدينة بون، وللسيد القنصل العام حافظ بن رمضان، ولكل ابناء الجالية الذين تفاعلوا بأشكال مؤثرة مع الحادثة.