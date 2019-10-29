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جثمان الفقيدة سناء الجلاصي يصل مساء الاربعاء الى ارض الوطن.

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - نصرالدين السويلمي - تمكنت القنصلية العام ببون من إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالفقيدة سناء الجلاصي، وعليه سيحول جثمان المرحومة الى مدينة بون لأداء صلاة الجنازة المقررة بعد صلاة المغرب في مسجد المهاجرين بمدينة بون "Brühler Strasse 28 53119 Bonn " وذلك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، قبل ذلك سيتم تغسيل الفقيدة في نفس المسجد، ثم وإثر الصلاة ستحول إلى مدينة دوسلدورف، اين سيتم ترحيل الجثمان يوم الغد الأربعاء على متن الخطوط الجوية التونسية رحلة رقم " TU527 " التي ستقلع من مطار دوسلدورف في تمام الساعة الخامسة و 25 دقيقة بعد الظهر ، لتصل إلى مطار تونس قرطاج الساعة الثامنة و5 دقائق مساءا.

انتهت جميع الإجراءات في ظروف جيدة وبتعاون كامل مع السلطات الالمانية، كما ستنتهي ان شاء مسالة الرعاية في نفس الظروف وبنفس التعاون، من هنا نشيد بالجميع اعتماد التحري والابتعاد عن الإثارة او الاساءة للمؤسسات سوى التونسية الممثلة في بعثاتنا الدبلوماسية او المؤسسات الألمانية التي تعاونت وقدمت ما يمكن من تسهيلات.


كل الشكر لقنصليتنا العامة بمدينة بون، وللسيد القنصل العام حافظ بن رمضان، ولكل ابناء الجالية الذين تفاعلوا بأشكال مؤثرة مع الحادثة.

رحم الله فقيدة الجالية التونسية بألمانيا سناء الجلاصي ورزقها الجنة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191776

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 16h 09m |           
رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان .وإنا لله وإنا إليه راجعون .ومن الضروري حماية المجتمع من آفة المخدرات التي تشل العقل الواعي وتسلم قيادة الجسد للتوحش والبربرية الدموية .وعلى كل الفتيات الإحتراس من المدمنين مهما كانت الإغراءات حتى لا تتكرر هذه الجريمة البشعة التي تذكرنا بجمال خاشقجي .وعلى البرلمان القادم تشديد العقوبات على مروجي المخدرات لتصل إلى الإعدام للمخدرات الخطيرة
جدا .



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