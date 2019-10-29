سفير فلسطين بتونس يلتقي الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - استقبل السفير هائل الفاهوم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية ، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بمكتبه في السفارة، زهير المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب و عضوا المكتب السياسي محمد المسليني و المنصف البوزازي .
حيث جدّد السفير هائل الفاهوم التهاني بنجاح الانتخابات والتجربة الديمقراطية التونسية النموذجية ولحركة الشعب كذلك لنجاحها في الانتخابات التشريعية متمنيا لها النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة لما فيه الخير والنهوض للبلاد و الشعب التونسي الشقيق.
من جهته أكّد المغزاوي على موقف حركة الشعب المبدئي والثابت من "الحق الفلسطيني" مشددا في الوقت ذاته على أن العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين ترسخ استراتيجية التعاون المشترك في مختلف الميادين والمجالات ، كما أكد على الدعم المطلق للشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وحضر اللقاء المستشار السياسي د. اسماعيل الشروف ومسؤول العلاقة مع الأحزاب د . رامي ربيع و عمار الرفاعي مسؤول الإعلام .
حيث جدّد السفير هائل الفاهوم التهاني بنجاح الانتخابات والتجربة الديمقراطية التونسية النموذجية ولحركة الشعب كذلك لنجاحها في الانتخابات التشريعية متمنيا لها النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة لما فيه الخير والنهوض للبلاد و الشعب التونسي الشقيق.
من جهته أكّد المغزاوي على موقف حركة الشعب المبدئي والثابت من "الحق الفلسطيني" مشددا في الوقت ذاته على أن العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين ترسخ استراتيجية التعاون المشترك في مختلف الميادين والمجالات ، كما أكد على الدعم المطلق للشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وحضر اللقاء المستشار السياسي د. اسماعيل الشروف ومسؤول العلاقة مع الأحزاب د . رامي ربيع و عمار الرفاعي مسؤول الإعلام .
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