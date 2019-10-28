توضيح وزارة التجهيز بخصوص ''حفرة'' قصر سعيد

Lundi 28 Octobre 2019
بلاغ صحفي - تبعا لما يتم تداوله بوسائل الإعلام بخصوص صورة ''حفرة ''على مستوى منطقة قصر سعيد 2، تعلم وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أن المكان يمثل حضيرة مشروع حماية منطقة قصر سعيد والأحياء المحاذية من الفيضانات.
وتوضح الوزارة أن الصورة الي يتم تداولها هي أشغال لمد قنوات الحماية من الفيضانات ((dalotغير ان تواجد شبكات المستلزمين العمومين بمسار المشروع، (الغار والكهرباء والماء صالح للشراب) حالت دون إتمام بعض الأجزاء، مع العلم أن مصالح الوزارة وضعت علامات حماية حضيرة المشروع وتم جرفها نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدها المنطقة منذ ليلة أمس.
وقد انطلقت هذه الاشغال بداية شهر أكتوبر 2019 والمنتظر أن تنتهي مكونات المشروع خلال السداسي الثاني من سنة 2020 بما فيها إعادة تهيئة الطرقات والأرصفة والتنوير العمومي والمناطق الخضراء.
وللإشارة مشروع حماية منطقة قصر سعيد والاحياء المحاذية من الفيضانات تندرج في إطار انجاز القسط عدد 1 من مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات الذي في طور التنفيذ بتكلفة جملية 25 م.د والذي انطلقت أشغاله خلال سنة 2018 وسجل نسبة تقدم 80 % .
وتشتغل مصالح الوزارة والمقاولة على عين المكان للتدخل وتحسين وضعية الحي وحركة سير المرور بالجهة على أن تستأنف الأشغال حالة تحسن الأحوال الجوية.
وتدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام إلى تقصي المعلومة من مصدرها.
وتوضح الوزارة أن الصورة الي يتم تداولها هي أشغال لمد قنوات الحماية من الفيضانات ((dalotغير ان تواجد شبكات المستلزمين العمومين بمسار المشروع، (الغار والكهرباء والماء صالح للشراب) حالت دون إتمام بعض الأجزاء، مع العلم أن مصالح الوزارة وضعت علامات حماية حضيرة المشروع وتم جرفها نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدها المنطقة منذ ليلة أمس.
وقد انطلقت هذه الاشغال بداية شهر أكتوبر 2019 والمنتظر أن تنتهي مكونات المشروع خلال السداسي الثاني من سنة 2020 بما فيها إعادة تهيئة الطرقات والأرصفة والتنوير العمومي والمناطق الخضراء.
وللإشارة مشروع حماية منطقة قصر سعيد والاحياء المحاذية من الفيضانات تندرج في إطار انجاز القسط عدد 1 من مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات الذي في طور التنفيذ بتكلفة جملية 25 م.د والذي انطلقت أشغاله خلال سنة 2018 وسجل نسبة تقدم 80 % .
وتشتغل مصالح الوزارة والمقاولة على عين المكان للتدخل وتحسين وضعية الحي وحركة سير المرور بالجهة على أن تستأنف الأشغال حالة تحسن الأحوال الجوية.
وتدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام إلى تقصي المعلومة من مصدرها.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: توضيح وزارة التجهيز بخصوص ''حفرة'' قصر سعيد