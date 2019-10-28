سمير الوافي لقيس سعيد.... باختصار يا سيد الرئيس...أنت تشرب يوميا أغلى قهوة في العالم...

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - مع تكرار ظهور رئيس الجمهورية في مقهى المنيهلية ومارافقه من ''بوز'' كتب الاعلامي سمير الوافي التدوينة التالية:
"يشرب السيد رئيس الجمهورية قهوة بسيطة في مقهاه الشعبي في المنيهلة...وتتكرر الصور من هناك تشيد بتواضعه وتمجد بساطته ووفائه...وقد تعود على ذلك منذ سنوات وظل وفيا للمكان والزمان...لكن الفرق أنه كان يشربها مع الناس فلا تكلفه سوى ثمنها...أما اليوم وقد صار رئيسا فهو يشربها محاطا بالحراس ووسط إجراءات أمنية مشددة تحيط بالمكان لتأمينه...أعوان من الرئاسة وآخرين من الأمن العمومي ومراقبة لمحيط المكان...والهيليكوبتر تحوم هناك وفوق المسلك الرئاسي في انتظار إنطلاق الموكب إلى قرطاج...والناس كما حدثني بعضهم يجدون بعض الشوارع مغلقة والحركة معطلة...فمن واجب الأمن الرئاسي حماية الرئيس في أي مكان ولا يتهاون في ذلك...ولا يكتفي بحماية بسيطة وشكلية بل كل التجهيزات على ذمة تنقلات الرئيس حتى لو كانت لشرب قهوته أو حلق لحيته...!
سيدي الرئيس أشرب قهوتك كل صباح هناك بالشفاء والهناء...لكن كل ذلك العدد من الأعوان والحراس وكل تلك الاجراءات التي تحيط بك لتأمين المكان...لتترشف قهوتك هناك يوميا في أمان...ليست مشهدا معبرا عن تواضع وبساطة...فهي تتكرر كل يوم وتتكلف الكثير...وصار الناس يزدحمون هناك لرؤيتك أو لقائك...ويضاعف ذلك المجهود الأمني اليومي والزحمة والتعطيل والتعزيزات الأمنية...وقد قال مسؤول أمني كبير سابق أن عدد الأعوان الضروريين لحماية موكبك من المنيهلة الى قرطاج مرورا بالمقهى يبلغ 250 عونا من كل الأسلاك...وأنت وسط كل ذلك !؟...أنت تترشف قهوتك بدم بارد وهدوء ووقار...ولا تكترث...!
باختصار يا سيد الرئيس...أنت تشرب يوميا أغلى قهوة في العالم...!"
"يشرب السيد رئيس الجمهورية قهوة بسيطة في مقهاه الشعبي في المنيهلة...وتتكرر الصور من هناك تشيد بتواضعه وتمجد بساطته ووفائه...وقد تعود على ذلك منذ سنوات وظل وفيا للمكان والزمان...لكن الفرق أنه كان يشربها مع الناس فلا تكلفه سوى ثمنها...أما اليوم وقد صار رئيسا فهو يشربها محاطا بالحراس ووسط إجراءات أمنية مشددة تحيط بالمكان لتأمينه...أعوان من الرئاسة وآخرين من الأمن العمومي ومراقبة لمحيط المكان...والهيليكوبتر تحوم هناك وفوق المسلك الرئاسي في انتظار إنطلاق الموكب إلى قرطاج...والناس كما حدثني بعضهم يجدون بعض الشوارع مغلقة والحركة معطلة...فمن واجب الأمن الرئاسي حماية الرئيس في أي مكان ولا يتهاون في ذلك...ولا يكتفي بحماية بسيطة وشكلية بل كل التجهيزات على ذمة تنقلات الرئيس حتى لو كانت لشرب قهوته أو حلق لحيته...!
سيدي الرئيس أشرب قهوتك كل صباح هناك بالشفاء والهناء...لكن كل ذلك العدد من الأعوان والحراس وكل تلك الاجراءات التي تحيط بك لتأمين المكان...لتترشف قهوتك هناك يوميا في أمان...ليست مشهدا معبرا عن تواضع وبساطة...فهي تتكرر كل يوم وتتكلف الكثير...وصار الناس يزدحمون هناك لرؤيتك أو لقائك...ويضاعف ذلك المجهود الأمني اليومي والزحمة والتعطيل والتعزيزات الأمنية...وقد قال مسؤول أمني كبير سابق أن عدد الأعوان الضروريين لحماية موكبك من المنيهلة الى قرطاج مرورا بالمقهى يبلغ 250 عونا من كل الأسلاك...وأنت وسط كل ذلك !؟...أنت تترشف قهوتك بدم بارد وهدوء ووقار...ولا تكترث...!
باختصار يا سيد الرئيس...أنت تشرب يوميا أغلى قهوة في العالم...!"
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