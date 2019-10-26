لطفي العبدلي: ''عصابة سامي الفهري'' اكتشفوا بأنهم غير مؤثرين على الشعب بالرغم من امكانياتهم المادية والاعلامية

Samedi 26 Octobre 2019



باب نات

- قال الممثل لطفي العبدلي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان الحديث عن توليه وزارة الثقافة لا يثيره كثيرا مضيفا " لست مؤهلا لتولي المنصب".واضاف لطفي العبدلي "شخصيا اريد النشاط والعمل المسرحي والتمثيل بعيدا عن العمل الاداري.ورفض لطفي العبدلي اتهامه بشتم السواحلية قائلا " لست من ذلك النوع الذي يتحدث بمنطق جهوي مشيرا بان مواقفي السياسية المؤيدة لسعيد تزعج جماعة الفهري "والمقرونة".واتهم العبدلّي ''عصابة سامي الفهري'' بالوقوف وراء الحملة ضدّه وقال أنهم اغتاضو لما اكتشفوا بأنهم غير مؤثرين على الشعب بالرغم من امكانياتهم المادية والاعلامية ... فيديو