جدل واسع بسبب تنقّل الرئيس قيس سعيّد في سيارة مرسديس- بنز مصفّحة بقيمة مليار ونصف

Vendredi 25 Octobre 2019



باب نات

- أثارت الخميس 24 أكتوبر، السيارة الرئاسية من نوع مرسديس- بنز المصفّحة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار ونصف والتي تنقّل فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم ادائه اليمين الدستورية جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك.وسارع البعض بتوجيه الاتهامات لقيس سعيّد والادعاء بأنه هو من اختار السيارة المذكورة لنفسه وأمر باقتنائها معتبرين ذلك دليل على أنه يفعل عكس ما يقول وما يدعو له الشعب من تضحية وتبرّع للدولة التونسية.وقد فنّد الإعلامي سمير الوافي هذه الادعاءات واعتبر وكشف أن السيارة دخلت الرئاسة قبل إنتخاب قيس سعيد...وتحديدا منذ إستضافة تونس للقمة العربية.وأوضح أنها.هي هبة لتونس من دولة خليجية في إشارة للسعودية، إستعملها ملكها بمناسبة القمة فتسلمتها الرئاسة وجاءت مناسبة انتخاب الرئيس الجديد ليتم إستعمالها".وختم الوافي تدوينته بالقول " العداوة السياسية تعمي القلوب والعقول عن رؤية الحقيقة أحيانا...والا كيف يصدق عاقل ان قيس سعيد هو صاحب فكرة تلك السيارة...بعد ساعات من تعيينه...!!...وللأسف هناك سذج يصدقون ذلك".من ناحية أخرى أفاد الخبير في السيارات زكرياء بن قيزة أن السيارة التي ظهر بها الرئيس هي Mercedes S600 Pullman Guard وهي هدية من ملك السعودية لتونس و تساوي حوالي 1.5 مليون دينار وتحدّث بن قيزة عن خاصية هذه السيارة .... فيديو