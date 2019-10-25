جدل واسع بسبب تنقّل الرئيس قيس سعيّد في سيارة مرسديس- بنز مصفّحة بقيمة مليار ونصف

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - أثارت الخميس 24 أكتوبر، السيارة الرئاسية من نوع مرسديس- بنز المصفّحة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار ونصف والتي تنقّل فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم ادائه اليمين الدستورية جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك.
وسارع البعض بتوجيه الاتهامات لقيس سعيّد والادعاء بأنه هو من اختار السيارة المذكورة لنفسه وأمر باقتنائها معتبرين ذلك دليل على أنه يفعل عكس ما يقول وما يدعو له الشعب من تضحية وتبرّع للدولة التونسية.
وقد فنّد الإعلامي سمير الوافي هذه الادعاءات واعتبر وكشف أن السيارة دخلت الرئاسة قبل إنتخاب قيس سعيد...وتحديدا منذ إستضافة تونس للقمة العربية.
وأوضح أنها.هي هبة لتونس من دولة خليجية في إشارة للسعودية، إستعملها ملكها بمناسبة القمة فتسلمتها الرئاسة وجاءت مناسبة انتخاب الرئيس الجديد ليتم إستعمالها".
وختم الوافي تدوينته بالقول " العداوة السياسية تعمي القلوب والعقول عن رؤية الحقيقة أحيانا...والا كيف يصدق عاقل ان قيس سعيد هو صاحب فكرة تلك السيارة...بعد ساعات من تعيينه...!!...وللأسف هناك سذج يصدقون ذلك".
من ناحية أخرى أفاد الخبير في السيارات زكرياء بن قيزة أن السيارة التي ظهر بها الرئيس هي Mercedes S600 Pullman Guard وهي هدية من ملك السعودية لتونس و تساوي حوالي 1.5 مليون دينار وتحدّث بن قيزة عن خاصية هذه السيارة .... فيديو
وسارع البعض بتوجيه الاتهامات لقيس سعيّد والادعاء بأنه هو من اختار السيارة المذكورة لنفسه وأمر باقتنائها معتبرين ذلك دليل على أنه يفعل عكس ما يقول وما يدعو له الشعب من تضحية وتبرّع للدولة التونسية.
وقد فنّد الإعلامي سمير الوافي هذه الادعاءات واعتبر وكشف أن السيارة دخلت الرئاسة قبل إنتخاب قيس سعيد...وتحديدا منذ إستضافة تونس للقمة العربية.
وأوضح أنها.هي هبة لتونس من دولة خليجية في إشارة للسعودية، إستعملها ملكها بمناسبة القمة فتسلمتها الرئاسة وجاءت مناسبة انتخاب الرئيس الجديد ليتم إستعمالها".
وختم الوافي تدوينته بالقول " العداوة السياسية تعمي القلوب والعقول عن رؤية الحقيقة أحيانا...والا كيف يصدق عاقل ان قيس سعيد هو صاحب فكرة تلك السيارة...بعد ساعات من تعيينه...!!...وللأسف هناك سذج يصدقون ذلك".
من ناحية أخرى أفاد الخبير في السيارات زكرياء بن قيزة أن السيارة التي ظهر بها الرئيس هي Mercedes S600 Pullman Guard وهي هدية من ملك السعودية لتونس و تساوي حوالي 1.5 مليون دينار وتحدّث بن قيزة عن خاصية هذه السيارة .... فيديو
3 de 3 commentaires pour l'article 191562
En continu
- Hier 19:48 جعفور و حاتم بن سالم ينقذان فتاة من الانحراف
- Hier 18:59 قليبية: إنقاذ طفلة جرفتها مياه الأمطار
- Hier 17:07 القصرين حجز 4 كلغ من ''الزطلة'' مخفية بشاحنة
- Hier 14:31 دعم التعاون بين تونس وكوبا في المجال الصحي
- Hier 12:31 التيار الشعبي ينسحب رسميا من ائتلاف الجبهة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:59
|17:33
|15:06
|12:10
|06:36
|05:09
|
18°
|22°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-16
|21°-16
|23°-17
|23°-17
|24°-18
Follow @babnet_Tunisie
(282 426) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 262) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 343) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 039) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 129) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 654) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 295) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 90 920) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 924) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 345) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 520) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 512) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 681) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 441) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 669) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 841) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 628) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 334) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 470) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 57 050) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: الشاهد: قيس سعيد أعطى أملا جديد في تونس، وخلق حركة وديناميكية