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جدل واسع بسبب تنقّل الرئيس قيس سعيّد في سيارة مرسديس- بنز مصفّحة بقيمة مليار ونصف

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - أثارت الخميس 24 أكتوبر، السيارة الرئاسية من نوع مرسديس- بنز المصفّحة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار ونصف والتي تنقّل فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم ادائه اليمين الدستورية جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك.

وسارع البعض بتوجيه الاتهامات لقيس سعيّد والادعاء بأنه هو من اختار السيارة المذكورة لنفسه وأمر باقتنائها معتبرين ذلك دليل على أنه يفعل عكس ما يقول وما يدعو له الشعب من تضحية وتبرّع للدولة التونسية.
وقد فنّد الإعلامي سمير الوافي هذه الادعاءات واعتبر وكشف أن السيارة دخلت الرئاسة قبل إنتخاب قيس سعيد...وتحديدا منذ إستضافة تونس للقمة العربية.

وأوضح أنها.هي هبة لتونس من دولة خليجية في إشارة للسعودية، إستعملها ملكها بمناسبة القمة فتسلمتها الرئاسة وجاءت مناسبة انتخاب الرئيس الجديد ليتم إستعمالها".
وختم الوافي تدوينته بالقول " العداوة السياسية تعمي القلوب والعقول عن رؤية الحقيقة أحيانا...والا كيف يصدق عاقل ان قيس سعيد هو صاحب فكرة تلك السيارة...بعد ساعات من تعيينه...!!...وللأسف هناك سذج يصدقون ذلك".


من ناحية أخرى أفاد الخبير في السيارات زكرياء بن قيزة أن السيارة التي ظهر بها الرئيس هي Mercedes S600 Pullman Guard وهي هدية من ملك السعودية لتونس و تساوي حوالي 1.5 مليون دينار وتحدّث بن قيزة عن خاصية هذه السيارة .... فيديو





  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191562

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 09h 54m |           
ذلك فخر وإشعاع لتونس،زد على ذلك،المتربصين به أصبحوا كثيرون،فلو مسه سوء لا قدّر الله،فان تونس ستخسر آلاف الميارات...سلامة الرئيس ورئيس الحكومة من أمننا القومي

Adel22  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 09h 32m |           
Sera t-il Marzouki 2 et subira tous ces critiques??

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 09h 07m |           
الأستاذ قيس سعيّد منين عرف اللّي ثمّة سيّارة كيما هاذي وهو مازال مادخلش قصر قرطاج ؟؟؟

ياناس بجاه ربّي يزّو مالهبال متاعكم



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