تونس - قطر : تطوير حركية الطلبة والباحثين في الاتجاهين وتنظيم منتدى الجامعات التونسية بالدوحة في مارس 2020

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - في متابعة للبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الجامعي الموقعة بين تونس وقطر في نوفمبر 2017، في مرحلته الثالثة (2019-2020)، استقبل ماهر القصاب رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظيره القطري ابراهيم صالح النعيمي الذي كان مرفوقا بوفد عن وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية.
وترأس السيد ماهر القصاب جلسة عمل جمعت بين الوفد القطري واطارات الوزارة من الإدارة العامة للتعاون الدولي والإدارة العامة للتعليم العالي بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية وعن سفارة قطر بتونس.
تمحور الاجتماع حول سبل دعم حركية الطلبة والباحثين والأساتذة بين البلدين وذلك:
- بالترفيع في عدد المنح المخصصة من الجانب القطري للتونسيين وخاصة منهم المقيمين بتونس؛
- بالترفيع في عدد المقاعد والمنح المخصصة من الجانب التونسي للقطريين، خاصة في مجالي الحقوق والصحافة؛
- بمزيد التعريف بالمنظومة الجامعية التونسية لدى الطلبة القطريين. وتقرر في هذا السياق تنظيم منتدى الجامعات التونسية بالدوحة بمناسبة الاجتماع القادم بين الوزارتين المبرمج لشهر مارس 2020 بدولة قطر.
وتطرق الوفد القطري إلى ملف الاطارات الشبه طبية التونسية العاملة بقطر والى إشكال معادلة الشهادات الجامعية التونسية في هذا الاختصاص.
وترأس السيد ماهر القصاب جلسة عمل جمعت بين الوفد القطري واطارات الوزارة من الإدارة العامة للتعاون الدولي والإدارة العامة للتعليم العالي بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية وعن سفارة قطر بتونس.
تمحور الاجتماع حول سبل دعم حركية الطلبة والباحثين والأساتذة بين البلدين وذلك:
- بالترفيع في عدد المنح المخصصة من الجانب القطري للتونسيين وخاصة منهم المقيمين بتونس؛
- بالترفيع في عدد المقاعد والمنح المخصصة من الجانب التونسي للقطريين، خاصة في مجالي الحقوق والصحافة؛
- بمزيد التعريف بالمنظومة الجامعية التونسية لدى الطلبة القطريين. وتقرر في هذا السياق تنظيم منتدى الجامعات التونسية بالدوحة بمناسبة الاجتماع القادم بين الوزارتين المبرمج لشهر مارس 2020 بدولة قطر.
وتطرق الوفد القطري إلى ملف الاطارات الشبه طبية التونسية العاملة بقطر والى إشكال معادلة الشهادات الجامعية التونسية في هذا الاختصاص.
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Par:kamelwww (France )
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