وزير التربية يكرم الأستاذ سفيان بوغانم

Samedi 19 Octobre 2019



باب نات

- بمناسبة اليوم العالمي المربي كرّم السيد وزير التربية حاتم بن سالم الاستاذ سفيان بوغانم المعروف بنشاطه الثقافي الغزير في المعهد النموذجي باريانة من خلال تنظيم التظاهرات الضخمة للاحتفاء بالمربين و التلاميذ و كل المنتمين للأسرة التربوية .و يعتبر الاستاذ سفيان بوغانم ذا موهبة و افكار خلاقة في اعداد المناسبات الثقافية و تحفيز التلاميذ للمناظرات الوطنية و كان يشرف على تاطيرهم في نادي التربية المدنية و يعلمهم معاني الإيثار و التطوع و حب الوطن و احترام المربي و التعلق بالوطن .