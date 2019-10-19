وزير التربية يكرم الأستاذ سفيان بوغانم

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - بمناسبة اليوم العالمي المربي كرّم السيد وزير التربية حاتم بن سالم الاستاذ سفيان بوغانم المعروف بنشاطه الثقافي الغزير في المعهد النموذجي باريانة من خلال تنظيم التظاهرات الضخمة للاحتفاء بالمربين و التلاميذ و كل المنتمين للأسرة التربوية .
و يعتبر الاستاذ سفيان بوغانم ذا موهبة و افكار خلاقة في اعداد المناسبات الثقافية و تحفيز التلاميذ للمناظرات الوطنية و كان يشرف على تاطيرهم في نادي التربية المدنية و يعلمهم معاني الإيثار و التطوع و حب الوطن و احترام المربي و التعلق بالوطن .
و يعتبر الاستاذ سفيان بوغانم ذا موهبة و افكار خلاقة في اعداد المناسبات الثقافية و تحفيز التلاميذ للمناظرات الوطنية و كان يشرف على تاطيرهم في نادي التربية المدنية و يعلمهم معاني الإيثار و التطوع و حب الوطن و احترام المربي و التعلق بالوطن .
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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