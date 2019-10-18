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منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لعثمان بطيخ

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - تولى رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لعثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 191221

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 18h 24m |           
هو قايم بمقام رئيس الجمهورية ...
يعني ليس من حقه ان يمنح حتى وسام من الخشب !!!
صحة رقعة ... ظن فعلا انه رئيس ...

MedTunisie  ()  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 17h 44m |           
الأنفاس الأخيرة لمنظومة الفساد و توزيع التركة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 17h 40m |           
إغتنام اللحظات الأخيرة بالقصر لمص قطرات من ضرع البقرة الحلوب المستنزفة طيلة عقود .يعني رغم سقوط المنظومة فلن تستوعب الدروس وهذا سر نجاح قيس سعيد الذي يحلم ناخبوه أن يعيد لهم هيبة المال العمومي .

Jerbi1980  (France)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 17h 30m |           
Mascarade ...
Nacer en mode sauve qui peut



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