Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - تولى رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لعثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية
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