Vendredi 18 Octobre 2019



باب نات

- تولى رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لعثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية