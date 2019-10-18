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الامين البوعزيزي.... الدولة القوية ليست دولة صدقات... بل دولة حقوق

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - قال الباحث في الأنتروبولوجيا الامين البوعزيزي أن الشباب صوت لقيس سعيد باعتباره مشروع قيم عالية بعد أن فهموا أن الفاشية تسقط بالشوارع وأن في الديمقراطية تسقط الحكومات بالصناديق... واعتبر البوعزيزي في مداخلته على القناة الوطنية أن الدولة القوية ليست دولة صدقات بل دولة حقوق... فيديو

الفيديو الدقيقة 30




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191191

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 10h 29m |           
إيييييييييه على سلامتك، وين هالغيبة الطويلة! نسيك بل تناساك الإعلام النزيه، المحايد، البناء؟

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 10h 15m |           
هذا الرجل من احسن ما ولدته الثورة، تقريبا له نفس المنهج كقيس سعيد ونفس الظهور في الاعلام، استدعوه بعد هذا التغيير واتمنى ان نشاهده اكثر في اللاعام



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