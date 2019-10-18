الامين البوعزيزي.... الدولة القوية ليست دولة صدقات... بل دولة حقوق

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - قال الباحث في الأنتروبولوجيا الامين البوعزيزي أن الشباب صوت لقيس سعيد باعتباره مشروع قيم عالية بعد أن فهموا أن الفاشية تسقط بالشوارع وأن في الديمقراطية تسقط الحكومات بالصناديق... واعتبر البوعزيزي في مداخلته على القناة الوطنية أن الدولة القوية ليست دولة صدقات بل دولة حقوق... فيديو
الفيديو الدقيقة 30
الفيديو الدقيقة 30
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Par:mongi (Tunisia )
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