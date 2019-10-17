ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي الافريقي

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- في تصريح حصري لموقع باب نات أكدت امرأة الأعمال ضحى الحداد أنها ستساهم كمحبة للنادي بمبلغ مالي هام في الحساب الجاري الذي يجمع تبرعات احباء الفريق لانقاذه من الازمة المالية الخانقة التي يعانيها و تتالي الخطايا المالية و عقوبات الفيفا. و اضافت ضحى الحداد التي قدمت ترشحا سابقا لرئاسة الافريقي أنها تتعهد بخلاص جميع ديون النادي في فترة زمنية لا تتجاوز ديسمبر 2019 إذا تولّت قيادة الفريق ، بل و أكدت أنها ستضح مبلغ مالي ضخم خلال شهر جانفي من سنة 2020 ليكون ميزانية الجمعية خلال العام القادم .من ناحية أخرى قالت ضحى الحداد لموقع باب نات انها ستخصص ميزانية محترمة خلال شهر مارس 2020 للاستعداد لمائوية النادي الافريقي موضحة أنها عند عهدها باستضافة ريال مدريد في هذه المناسبة التاريخية .