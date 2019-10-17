الناصر يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد أربعة سفراء بتونس لدول شقيقة وصديقة

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج على موكب تسلّم أوراق اعتماد أربعة سفراء بتونس لدول شقيقة وصديقة وهم:- بونيت رُوي كوندال Puneet Roy Kundal، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الهند.- بتريس كوزينو Patrice Cousineau، سفيرا فوق العادة ومفوضا لكندا.- أفنغيلوس تساأوسيس Evangelos Tsaoussis، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية اليونان.- ماهر سالم الطراونة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للملكة الأردنية الهاشمية.وحضر الموكب وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.