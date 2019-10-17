الناصر يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد أربعة سفراء بتونس لدول شقيقة وصديقة

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج على موكب تسلّم أوراق اعتماد أربعة سفراء بتونس لدول شقيقة وصديقة وهم:
- بونيت رُوي كوندال Puneet Roy Kundal، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الهند.
- بتريس كوزينو Patrice Cousineau، سفيرا فوق العادة ومفوضا لكندا.
- أفنغيلوس تساأوسيس Evangelos Tsaoussis، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية اليونان.
- ماهر سالم الطراونة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للملكة الأردنية الهاشمية.
وحضر الموكب وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.
- بونيت رُوي كوندال Puneet Roy Kundal، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الهند.
- بتريس كوزينو Patrice Cousineau، سفيرا فوق العادة ومفوضا لكندا.
- أفنغيلوس تساأوسيس Evangelos Tsaoussis، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية اليونان.
- ماهر سالم الطراونة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للملكة الأردنية الهاشمية.
وحضر الموكب وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.
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Par:karimyousef (France )
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