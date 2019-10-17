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بوغلاب يكشف: صافي سعيد طلب وزارة الخارجية والنهضة رفضت فغضب وطالب برئاسة الحكومة

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - قال الاربعاء 16 أكتوبر الاعلامي محمد بوغلاب إن أهم موضوع مطروح حاليا هو تشكيل الحكومة مشدّدا على ضرورة عدم الوقوع في الفخ والاهتمام بمسائل أخرى ثانوية.
واعتبر بوغلاب أن على الاعلام أن يسلّط الضوء على هذه المسألة وقال "تشكيل الحكومة ليست مسألة تقنية، موش يقسموا كيما يحبّوا ويتفاهموا كيف ما يحبوا" مشيرا إلى انطلاق المشاورات.
وتحدّث في هذا السياق عن تصريح الصافي سعيد الذي قال فيه إنه يري نفسه رئيسا للحكومة وكشف بوغلاب أن هذا التصريح يأتي كردّة فعل غاضبة.
وأوضح بوغلاب أن صافي سعيد طلب وزارة الخارجية فتم رفض مطلبه وعُرضت عليه وزارة الثقافة فغضب وقدّم نفسه رئيسا للحكومة.


الفيديو: الدقيقة 38و20ث






  
  
     
  
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