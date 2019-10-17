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الحرباوي: نداء تونس تم اختراقه من قياديين بارزين يعملون لصالح الجهاز السري للنهضة

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي بحركة نداء تونس منجي الحرباوي في تدوينة على صفحته على فسيبوك إن بعض الوثائق السرية المستخرجة من حاسوب المسمى مصطفى خذر تظهر أن حزبه كان هدفا رئيسيا لما يعرف بـ ''الجهاز السري لحركة النهضة'' و الذي سخرته لضرب النداء و استقطبت لذلك عدة عناصر و بعض القيادات الندائية التي تم استعمالها في ذلك بموجب طموحاتهم الشخصية و لهثهم وراء مصالحهم الشخصية الضيقة و الذين تمت دعوتهم من طرف الباحث في جرائم الإرهاب وفق قوله.

وكتب الحرباوي:
" تأكد بما لا يدعو للشك ان حركة نداء تونس كان هدفا رئيسيا لهذا الجهاز و الذي سخرته حركة النهضة لضرب نداء تونس و استقطبت لذلك عدة عناصر و منها المدعو عماد .ع و الذي زرعته بالمكتب التنفيذي لنداء تونس عن طريق القيادي البارز بالنداء ع.ر.خ و عمل من أجل اختراق النداء و التجسس على قياداته و استقطاب القيادي السابق بالنداء ف.ح و الذي كان مصدر معلومات لمصطفى خذر و عماد ع الذين استطاعا ان يوظفهما ( ع ر خ + ف ح ) لاستدراج القيادات النداء بفيلا مجهوة بكمراوات و اجهزة تجسس بفرنسا و و عرض بعض العروض الكبرى لفائدة بعظهم من اجل ضرب النداء و تفكيكه و تشويه بعض القيادات و الرئيس المؤسس الباجي قايد السبسي و عائلته و دفعوا في ذلك الكثير حسب الوثائق المنشورة .... بالتالي فانه و من اكبر ضحيا الجهاز السري كان و لازال حزب حركة نداء تونس و قياداته و من اهم اسباب انهيار النداء و تفككه هو الجهاز السري للنهضة و بعض القيادات الندائية التي تم استعمالهم في ذلك بموجب طموحاتهم السخصية و لهثهم وراء مصالهم الشخصية الضيقة . و الذين تمت دعوتهم من طرف الباحث في جرائم الارهاب ."


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191114

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 07h 30m |           
يا سيد الحرباوي كأنك لم تفهم شيئا ولم تستوعب درسا من الانتخبات الاخيرة لازلت تدافع وتشهر بالنهضة من غير ان تشعر وقالها لكم شباب تونس كفى... كفى تهجما على النهضة وعلى أي حزب، الشعب وشبابه اذكى من ما تتصوره يا حرباوي يبدو انك شاب لكن تحمل عقلا وعقلية فات الدهر عليها وشرب وهذا هو بالضبط سبب هزيمتك عقليتكم ارثها السبسي من الستينيات ودفنت معه كما دفن النداء كذلك في هذه الانتخبات الاخيرة، خذ قليلا من الراحة كي تسترجع بها افكارك وتقيم نفسك..

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 07h 17m |           
حسنا فعلت النهضة.
كانت أقوى من كل زنادقة النداء سبب داء تونس
يا حرباوي راجع كل ما قلت فستنتج انك تافه



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