تفريكة فايسبوكية: حمة الهمامي دعا الى مقاطعة الانتخابات فكانت نسبة المشاركة تاريخية

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- علّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين 14 أكتوبر على نسبة المشاركة التاريخية في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح قيس سعيد بنسبة تصويت فاقت 70 بالمئة.وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي " نسبة المشاركة التاريخية في الانتخابات جاءت بعد دعوة حزب العمال الى المقاطعةّ.يذكر أن حزب العمال قد دعا التونسيين الى مقاطعة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.