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تفريكة فايسبوكية: حمة الهمامي دعا الى مقاطعة الانتخابات فكانت نسبة المشاركة تاريخية

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - علّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين 14 أكتوبر على نسبة المشاركة التاريخية في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح قيس سعيد بنسبة تصويت فاقت 70 بالمئة.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي " نسبة المشاركة التاريخية في الانتخابات جاءت بعد دعوة حزب العمال الى المقاطعةّ.


يذكر أن حزب العمال قد دعا التونسيين الى مقاطعة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190955

Khalbaoui  (United Kingdom)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 12h 02m |           
يا فاشل يا فاشل، ما تعجبكش فاشل؟ فاشل فاشل فاشل

https://www.youtube.com/watch?v=cmMTcUIgwYg


Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 11h 56m |           
يعطيك دودة ياحمة

Karimyousef  (France)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 11h 36m |           
C'est dommage que ces grands militants se mettent dans des situations pareilles.nejib Chebbi aussi a dilapidé son capital sympathie en se trompant à chaque fois de Position.
Il serait temps à rached Ghannouchi de se retirer avant de commettre une grosse bourde.



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