Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

ليلة الانتخابات ... الا‏علامي الاسرائيلي إيدي كوهين نصح الشعب التونسي بانتخاب نبيل القروي

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - نصح الا‏علامي الاسرائيلي والأكاديمي والباحث إيدي كوهين مساء السبت الشعب التونسي بانتخاب نبيل القروي لمنصب الرئاسة, وكتب كوهين تدوينة على التوير جاء فيها:
"انصح الشعب التونسي انتخاب نبيل القروي حفظه الله ورعاه ، اي شخص تلمعه ماكينة الأخونجية الاعلامية مثل ما حدث مع قيس سعيّد حط تحت أسمه خطين وعلامة أستفهام وتعجب ؟! .. !!"



  
  
     
  
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