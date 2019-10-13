Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- نصح الا‏علامي الاسرائيلي والأكاديمي والباحث إيدي كوهين مساء السبت الشعب التونسي بانتخاب نبيل القروي لمنصب الرئاسة, وكتب كوهين تدوينة على التوير جاء فيها:"انصح الشعب التونسي انتخاب نبيل القروي حفظه الله ورعاه ، اي شخص تلمعه ماكينة الأخونجية الاعلامية مثل ما حدث مع قيس سعيّد حط تحت أسمه خطين وعلامة أستفهام وتعجب ؟! .. !!"