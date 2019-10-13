Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - نصح الاعلامي الاسرائيلي والأكاديمي والباحث إيدي كوهين مساء السبت الشعب التونسي بانتخاب نبيل القروي لمنصب الرئاسة, وكتب كوهين تدوينة على التوير جاء فيها:
"انصح الشعب التونسي انتخاب نبيل القروي حفظه الله ورعاه ، اي شخص تلمعه ماكينة الأخونجية الاعلامية مثل ما حدث مع قيس سعيّد حط تحت أسمه خطين وعلامة أستفهام وتعجب ؟! .. !!"
"انصح الشعب التونسي انتخاب نبيل القروي حفظه الله ورعاه ، اي شخص تلمعه ماكينة الأخونجية الاعلامية مثل ما حدث مع قيس سعيّد حط تحت أسمه خطين وعلامة أستفهام وتعجب ؟! .. !!"
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Par:TOUNSI_HOR (France )
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