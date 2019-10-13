قابس : مواطنون يلقون القبض على شخص يقوم بتوزيع أموال على الناخبين ويسلّمونه للأمن

Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- قام الأحد 13 أكتوبر، عدد من أهالي الحامة بقابس بالقبض على شخص كان يتجوّل على متن سيارة ويقوم بتوزيع أموال على الناخبين للتصويت لصالح أحد المترشّحين للرئاسة.وعبّر عدد من الشباب عن رفضهم لهذه الممارسات مؤكّدين أن أصواتهم ليست للبيع وقام بعضم بالاعتداء على هذا الشخص قبل أن يتدخّل العقلاء ويقومون بتسليمه للسلطات الأمنية.تجدر الاشارة إلى أن القانون الانتخابي ينص على معاقبة كل شخص تم ضبطه يوزع الأموال للتأثير على الناخبين بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار.