رئيس الحكومة يؤدي واجبه الانتخابي‎

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد واجبه في الإدلاء بصوته بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسي وكان رئيس الحكومة محاطا بمرافقيه وعدد من وسائل الإعلام.
و أكد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي أن تونس بتنظيمها للدور الثاني من الرئاسية تكون قد استكملت مسارها الانتخابي الذي انطلق منذ 15 سبتمبر المنقضي بانتخابات الدور الاول من الانتخابات الرئاسية، ويوم 6 اكتوبر الجاري بالانتخابات التشريعية، معبرا عن الامل في ان تتواصل هذه العملية في نفس الظروف الطيبة التي تميزت بها منذ الانطلاقة.
وكانت مراكز الاقتراع في تونس فتحت أبوابها أمام الناخبين على الساعة الثامنة صباحا صباح الأحد، في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأفرزت الانتخابات الرئاسية في دورها الأول، 15 سبتمبر الماضي تأهل المرشح المستقل، قيس سعيد (61 عاما) أستاذ القانون الدستوري الحاصل على 18.4 بالمائة من الأصوات، ومرشح "حزب قلب تونس" نبيل القروي (56 عاما)، رجل الأعمال المعروف، بنسبة 15.58 بالمائة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.
وخصصت هيئة الانتخابات 4 آلاف و564 مركز اقتراع تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفتح نحو 242 مكتب اقتراع في توقيت استثنائي على الساعة العاشرة صباحا وتغلق في الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك في المناطق الغربية لأسباب أمنية.
عملية التصويت في الجولة الثانية للرئاسيات كانت قد انطلقت الجمعة بالخارج، وتتواصل إلى غاية اليوم الأحد، موعد تصويت التونسيين بالداخل.
و أكد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي أن تونس بتنظيمها للدور الثاني من الرئاسية تكون قد استكملت مسارها الانتخابي الذي انطلق منذ 15 سبتمبر المنقضي بانتخابات الدور الاول من الانتخابات الرئاسية، ويوم 6 اكتوبر الجاري بالانتخابات التشريعية، معبرا عن الامل في ان تتواصل هذه العملية في نفس الظروف الطيبة التي تميزت بها منذ الانطلاقة.
وكانت مراكز الاقتراع في تونس فتحت أبوابها أمام الناخبين على الساعة الثامنة صباحا صباح الأحد، في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وأفرزت الانتخابات الرئاسية في دورها الأول، 15 سبتمبر الماضي تأهل المرشح المستقل، قيس سعيد (61 عاما) أستاذ القانون الدستوري الحاصل على 18.4 بالمائة من الأصوات، ومرشح "حزب قلب تونس" نبيل القروي (56 عاما)، رجل الأعمال المعروف، بنسبة 15.58 بالمائة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.
وخصصت هيئة الانتخابات 4 آلاف و564 مركز اقتراع تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفتح نحو 242 مكتب اقتراع في توقيت استثنائي على الساعة العاشرة صباحا وتغلق في الساعة الرابعة بعد الظهر وذلك في المناطق الغربية لأسباب أمنية.
عملية التصويت في الجولة الثانية للرئاسيات كانت قد انطلقت الجمعة بالخارج، وتتواصل إلى غاية اليوم الأحد، موعد تصويت التونسيين بالداخل.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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