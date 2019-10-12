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جوهر بن مبارك: لا تنساقوا وراء الإشاعات , لكن الحذر دائما واجب

Samedi 12 Octobre 2019

Samedi 12 Octobre 2019
باب نات - كتب أستاذ القانون الدستوري مساء السبت التدوينة التالية


لا تنساقوا وراء الإشاعات والخوف الانتخابات ستكون كما عهدناها بنزاهتها و خروقاتها التي عهدناها :

1- الاتحاد لم يسحب مراقبيه
2- عديد المنظمات المدنية تواصل عملها الرقابي
3- البعثات لا تزال تمارس عملها في الملاحظة
4- أحزاب كثيرة سخّرت مراقبين بالإضافة للمتطوّعين من الشباب المستقل
5- حكاية ترقيم بطاقات التعريف لا إشكال فيه هم فعلا مواطنين على قيد الحياة لان هذا الترقيم يعود الى بداية التسعينات وقد تأكدنا من الأمر منذ مدّة طويلة.
5- لا علم لي بمكالمة بفون مع ari ben Menashe ولكن ان صحّت فهي تندرج على الأرجح في إطار التحقيقات التي تتولّاها الهيئة في ملف الجرائم الانتخابية و من الوارد ان تكون الهيئة طلبته في توضيحات أو وثائق.
لكن الحذر دائما واجب فواصلوا الحشد و كونوا حذرين ولا يلهيكم الخوف عن العمل الحقيقي.


  
  
     
  
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