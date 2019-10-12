جوهر بن مبارك: لا تنساقوا وراء الإشاعات , لكن الحذر دائما واجب

Samedi 12 Octobre 2019



باب نات

لا تنساقوا وراء الإشاعات والخوف الانتخابات ستكون كما عهدناها بنزاهتها و خروقاتها التي عهدناها :1- الاتحاد لم يسحب مراقبيه2- عديد المنظمات المدنية تواصل عملها الرقابي3- البعثات لا تزال تمارس عملها في الملاحظة4- أحزاب كثيرة سخّرت مراقبين بالإضافة للمتطوّعين من الشباب المستقل5- حكاية ترقيم بطاقات التعريف لا إشكال فيه هم فعلا مواطنين على قيد الحياة لان هذا الترقيم يعود الى بداية التسعينات وقد تأكدنا من الأمر منذ مدّة طويلة.5- لا علم لي بمكالمة بفون مع ari ben Menashe ولكن ان صحّت فهي تندرج على الأرجح في إطار التحقيقات التي تتولّاها الهيئة في ملف الجرائم الانتخابية و من الوارد ان تكون الهيئة طلبته في توضيحات أو وثائق.لكن الحذر دائما واجب فواصلوا الحشد و كونوا حذرين ولا يلهيكم الخوف عن العمل الحقيقي.