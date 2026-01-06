Babnet   Latest update 07:15 Tunis

رئيس الجمهوريّة يؤكّد على الدّور الهام الذي يضطلع به الإعلام العمومي في خدمة المواطن والتعبير عن مشاغله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ca151f31a24.25912708_hqmnjlofpgike.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026
      
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، بكـلّ من الرئيس المدير العام لمؤسّسة التلفزة التونسيّة شكري بن نصير، والرئيسة المديرة العامة لمؤسّسة الإذاعة التونسية هندة بن عليّة الغربي، والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي ،والرئيس المدير العام لمؤسّسة "سنيب لابراس" سعيد بن كريّم ،والمفوّض بمؤسّسة دار الصباح محمّد بن سالم

وتعرّض رئيس الدّولة في هذا الاجتماع وفق بلاغ للرئاسة، إلى عديد المحطّات التاريخية المتعلّقة بحريّة الصحافة في تونس ابتداء من أوّل نصّ الذي يعود تاريخ إصداره إلى الرابع عشر من شهر أكتوبر من سنة 1884 إلى النّصوص الحاليّة ،متوقّفا عند عديد المحطّات التاريخية،ودور الصحافة الوطنيّة في حركة التحرير الوطني وليس أقلّها جريدة "الحاضرة" ،ومحاضرات الشيخ محمّد الخضر حسين والشيخ عبد العزيز الثعالبي وغيرهم كثيرون


كما أكّد رئيس الدّولة وفق نفس البلاغ على الدّور الهام الذي يضطلع به الإعلام العمومي في خدمة المواطن والتعبير عن مشاغله اليومية وتوفير المعلومة الشفافة والتحيز لخدمة الصالح العام ،خاصّة بعد التفويض الشّعبي يوم 17 من شهر ديسمبر من السنة المنقضية


وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد مجدّدا، على أنّ التحدّيات كبيرة لتحقيق أهداف الثّورة ،وشدّد على الإرادة الثابتة لاختصار المسافة في التاريخ والزّمن، مشيرا إلى أنّ عديد المفاهيم صارت بالية ولم تعد صالحة للاستعمال وأنّ العمل جارِ حتى تتواصل مسيرة التحرّر الوطني كما أرادها ويُريدها الشّعب التونسي

