..4 نوفمبر محاكمة مديرين عامين سابقين بالخطوط التونسية و13 متهما ..التفاصيل...

Samedi 12 Octobre 2019
باب نات - ستنظر يوم 4 نوفمبر المقبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تعلقت بفساد مالي واعتداء على المال العام شملت الابحاث فيها المديرين العامين السابقين لشركة الخطوط التونسية وهما رافع دخيل ونبيل الشتاوي و13 متهما اخرين من بينهم محمد الحبيب بن سلامة المدير المركزي السابق للشركة المذكورة وبن علي وسلوى مليكة التى كانت تشغل خطة كاتب اداري بفرع الخطوط التونسية بفرنسا وشقيقة بن علي حياة بن علي ..
هذا وستنظر نفس الدائرة أيضا في ملف فساد مالي وهو ملف قضية اسمنت قرطاج الذي شملت الابحاث فيه كل من المنجي صفرة وبلحسن الطرابلسي وحاتم قربوج ونورالدين فرشيو ورابح علواني وجمال الدين بن رمضان ومراد شعبان ومنصف بكار .
هذا وستنظر نفس الدائرة أيضا في ملف فساد مالي وهو ملف قضية اسمنت قرطاج الذي شملت الابحاث فيه كل من المنجي صفرة وبلحسن الطرابلسي وحاتم قربوج ونورالدين فرشيو ورابح علواني وجمال الدين بن رمضان ومراد شعبان ومنصف بكار .
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Par:belfahem ( )
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