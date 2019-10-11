Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet Ganbena..2/4  

القروي: ما عرفتش أن آري بن ميناشي ضابط استخبارات وشاكر بسباس يرد، كان حطّيت اسمو عالانترنات راك عرفتو

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - وجّه الجمعة 11 أكتوبر، الاعلامي شاكر بسباس سؤالا للمرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي حول مدير شركة اللوبينغ، الضابط السابق في الاستخبارات " آري بن ميناشي".
وأكّد القروي أنه لم يكن يعلم عندما التقى آري بن ميناشي أنه ضابط سابق بالمخابرات الاسرائيلية مشيرا إلى أن هذا الأخير قدّم نفسه له علي أساس أنه كندي.
وعلّق الاعلامي شاكر بسباس على تصريح القروي قائلا "كان حطّيت اسمو عالانترنات راك عرفتو" فأجاب القروي متلعثما " كلّ واحد نقابلو نحطّ اسمو عالأنترنات؟؟.أنا ما عنديش أنترنات".


الفيديو: الساعة 1 و45د


  
  
     
  
rtt-2420c655a41e181a4cdeb727dcd421f1-2019-10-11 23:21:07






0 de 0 commentaires pour l'article 190847



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 11 أكتوبر 2019 | 12 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:51 15:20 12:13 06:23 04:57
18°
 17° % 88 :الرطــوبة
تونــس 17°
0.49 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-1729°-1730°-2030°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    18522,1

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1423,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570834476|190847 1615|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires