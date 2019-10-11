القروي: ما عرفتش أن آري بن ميناشي ضابط استخبارات وشاكر بسباس يرد، كان حطّيت اسمو عالانترنات راك عرفتو

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - وجّه الجمعة 11 أكتوبر، الاعلامي شاكر بسباس سؤالا للمرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي حول مدير شركة اللوبينغ، الضابط السابق في الاستخبارات " آري بن ميناشي".
وأكّد القروي أنه لم يكن يعلم عندما التقى آري بن ميناشي أنه ضابط سابق بالمخابرات الاسرائيلية مشيرا إلى أن هذا الأخير قدّم نفسه له علي أساس أنه كندي.
وعلّق الاعلامي شاكر بسباس على تصريح القروي قائلا "كان حطّيت اسمو عالانترنات راك عرفتو" فأجاب القروي متلعثما " كلّ واحد نقابلو نحطّ اسمو عالأنترنات؟؟.أنا ما عنديش أنترنات".
الفيديو: الساعة 1 و45د
وأكّد القروي أنه لم يكن يعلم عندما التقى آري بن ميناشي أنه ضابط سابق بالمخابرات الاسرائيلية مشيرا إلى أن هذا الأخير قدّم نفسه له علي أساس أنه كندي.
وعلّق الاعلامي شاكر بسباس على تصريح القروي قائلا "كان حطّيت اسمو عالانترنات راك عرفتو" فأجاب القروي متلعثما " كلّ واحد نقابلو نحطّ اسمو عالأنترنات؟؟.أنا ما عنديش أنترنات".
الفيديو: الساعة 1 و45د
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Par:kamelwww (France )
Sur: بعد مناظرة الرئاسية، نبيل القروي يقرّر انتخاب قيس سعيّد !!